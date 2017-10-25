Самедов: «Трансфер Неймара? Футбол сошел с ума»

Ты свою зарплату видел? Вот где мир с ума сошёл... а на Неймаре ПСЖ ещё и заработает
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил удивление нынешним состоянием мирового трансферного рынка. Футболист считает странным, когда за игроков, не входящих в число звезд мирового футбола, уже требуют свыше 60 миллионов евро.
«Мне очень нравится Саша Зуев. Понятно, что болельщики хотят видеть в составе топовых футболистов, но и свои воспитанники должны играть за команду.
Нормален ли трансфер Неймара за 222 миллиона евро? Футбол сошел с ума. Чтобы купить топового, но не звездного футболиста, теперь надо выложить 60-70 миллионов», — сказал Самедов.