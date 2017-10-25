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    Самедов: «Трансфер Неймара? Футбол сошел с ума»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил удивление нынешним состоянием мирового трансферного рынка. Футболист считает странным, когда за игроков, не входящих в число звезд мирового футбола, уже требуют свыше 60 миллионов евро.

    «Мне очень нравится Саша Зуев. Понятно, что болельщики хотят видеть в составе топовых футболистов, но и свои воспитанники должны играть за команду.

    Нормален ли трансфер Неймара за 222 миллиона евро? Футбол сошел с ума. Чтобы купить топового, но не звездного футболиста, теперь надо выложить 60-70 миллионов», — сказал Самедов.

    Источник: Фратрия

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    25.10.2017 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2017, 19:18

      Ты свою зарплату видел? Вот где мир с ума сошёл... а на Неймаре ПСЖ ещё и заработает

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      Рейтинг: +2509

      panmon > panmon 25 октября 2017, 19:47

      Конечно имеется ввиду не конкретна ЗП Александра, а вообще зп в РФПЛ

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