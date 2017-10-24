Нобоа — о матче с «Локомотивом»: «Нам нужно брать три очка»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«То, что «Локомотив» будет бороться за первое место, можно было предположить. Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник.

Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, Антона и Алексея Мирануков. Да вообще, там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

Мы не думаем, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем «Локо», но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече. Посмотрим, буду ли я играть в этом матче. Решение принимает Манчини.

Сейчас не нервничаю по поводу отсутствия регулярной игровой практики. Хочу показать тренеру, что готов принести пользу «Зениту». Если даже меня выпустят на пять минут, постараюсь доказать, что достоин находиться в этой команде. Посмотрим, что будет дальше. До зимы еще много матчей. Я спокоен, но в то же время, конечно, хочу играть», — сказал Нобоа.

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге.