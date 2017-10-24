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    Нобоа — о матче с «Локомотивом»: «Нам нужно брать три очка»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

    «То, что «Локомотив» будет бороться за первое место, можно было предположить. Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник.

    Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, Антона и Алексея Мирануков. Да вообще, там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

    Мы не думаем, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем «Локо», но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече. Посмотрим, буду ли я играть в этом матче. Решение принимает Манчини.

    Сейчас не нервничаю по поводу отсутствия регулярной игровой практики. Хочу показать тренеру, что готов принести пользу «Зениту». Если даже меня выпустят на пять минут, постараюсь доказать, что достоин находиться в этой команде. Посмотрим, что будет дальше. До зимы еще много матчей. Я спокоен, но в то же время, конечно, хочу играть», — сказал Нобоа.

    Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 22:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +616

      smersh45 25 октября 2017, 16:02

      удачи Зениту! и нормального судейства а не по понятиям

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67594

      portero 25 октября 2017, 12:23

      если любитель аргентинцев выпустит его на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 25 октября 2017, 10:56

      Локо выиграет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 25 октября 2017, 00:59

      Куда уж дальше то облажаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 октября 2017, 00:40

      Пора выигрывать, а то итак много профукали....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 октября 2017, 00:25

      с локо дадут шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ 25 октября 2017, 00:25

      Мы не сомневаемся, что вы возьмете три очка...главный судья и два боковых.

      -2
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 24 октября 2017, 23:42

      Ну а как ты хотел, Кристиан? Или бабло, или в основе. Ты выбрал первое, похоже.

      4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 октября 2017, 23:15

      Не раскатывай губу Кристиан... Тебя там всё равно не будет

      0
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