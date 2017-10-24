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Нобоа — о матче с «Локомотивом»: «Нам нужно брать три очка»

24 октября 2017, 22:59
9

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«То, что «Локомотив» будет бороться за первое место, можно было предположить. Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник.

Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, Антона и Алексея Мирануков. Да вообще, там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

Мы не думаем, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем «Локо», но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече. Посмотрим, буду ли я играть в этом матче. Решение принимает Манчини.

Сейчас не нервничаю по поводу отсутствия регулярной игровой практики. Хочу показать тренеру, что готов принести пользу «Зениту». Если даже меня выпустят на пять минут, постараюсь доказать, что достоин находиться в этой команде. Посмотрим, что будет дальше. До зимы еще много матчей. Я спокоен, но в то же время, конечно, хочу играть», — сказал Нобоа.

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Нобоа Кристиан
Комментарии (9)
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Nerlinger
1508876144
Не раскатывай губу Кристиан... Тебя там всё равно не будет
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Бардюр
1508877770
Ну а как ты хотел, Кристиан? Или бабло, или в основе. Ты выбрал первое, похоже.
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_LM_
1508880306
Мы не сомневаемся, что вы возьмете три очка...главный судья и два боковых.
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СОКОЛ САРАТОВ
1508880356
с локо дадут шанс
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dyema
1508881213
Пора выигрывать, а то итак много профукали....
Ответить
stream15
1508882394
Куда уж дальше то облажаться.
Ответить
Garrincha58
1508918165
Локо выиграет
Ответить
portero
1508923391
если любитель аргентинцев выпустит его на поле
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smersh45
1508936558
удачи Зениту! и нормального судейства а не по понятиям
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