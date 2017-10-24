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Чернов не горит желанием возвращаться в ЦСКА

24 октября 2017, 06:43
7

Защитник «Урала» Никита Чернов может в ближайшее зимнее трансферное окно вернуться в ЦСКА, которому он принадлежит.

«Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что все будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в «Урале», досрочно никто меня возвращать не будет.

Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить.

Если я буду стабильно играть за «Урал», то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру», – рассказал Чернов.

В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл четыре матча в РФПЛ за «Урал», не отметившись в них результативными действиями.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Чернов Никита
Комментарии (7)
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Dominator777
1508819643
С одной стороны правильное мнение - уж лучше играть в Урале и набираться опыта (при условии постоянного выхода в основе), чем полировать скамейку у армейцев. С другой стороны защита армейцев нуждается в ротации и есть реальная возможность по окончании сезона заменить "пенсионеров. Но 4 матча за Урал - не показатель, опыта такими темпами не наберешь и поэтому необходимо все-таки рассматривать вопрос о возвращении домой, либо о переходе в аренду в клуб, где будут давать больше времени для игры в основе.
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ПФК ЦСКА Моscow
1508823172
пусть готовится к следующему сезону)
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Фан666
1508827521
так он и в Урале то не особо играет, а Капелло его лучшим талантом называл и в сборную тянул
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серега кашин
1508829129
какая разница где сидеть на лавке
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v1nn1k
1508856250
Наоборот стоит лучше вернуться зимой, чтобы потихоньку сыгрываться и приживаться в команде. А новый сезон уже начать в обойме.
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