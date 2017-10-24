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    Чернов не горит желанием возвращаться в ЦСКА

    Защитник «Урала» Никита Чернов может в ближайшее зимнее трансферное окно вернуться в ЦСКА, которому он принадлежит.

    «Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что все будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в «Урале», досрочно никто меня возвращать не будет.

    Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить.

    Если я буду стабильно играть за «Урал», то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру», – рассказал Чернов.

    В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл четыре матча в РФПЛ за «Урал», не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: Известия

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    24.10.2017 06:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      v1nn1k 24 октября 2017, 17:44

      Наоборот стоит лучше вернуться зимой, чтобы потихоньку сыгрываться и приживаться в команде. А новый сезон уже начать в обойме.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 10:12

      какая разница где сидеть на лавке

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > серега кашин 24 октября 2017, 10:19

      В последних 5 играх вышел в старте в 4 и отыграл по 90 минут.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 октября 2017, 09:45

      так он и в Урале то не особо играет, а Капелло его лучшим талантом называл и в сборную тянул

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 октября 2017, 08:32

      пусть готовится к следующему сезону)

      1
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 24 октября 2017, 07:34

      С одной стороны правильное мнение - уж лучше играть в Урале и набираться опыта (при условии постоянного выхода в основе), чем полировать скамейку у армейцев. С другой стороны защита армейцев нуждается в ротации и есть реальная возможность по окончании сезона заменить "пенсионеров. Но 4 матча за Урал - не показатель, опыта такими темпами не наберешь и поэтому необходимо все-таки рассматривать вопрос о возвращении домой, либо о переходе в аренду в клуб, где будут давать больше времени для игры в основе.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Dominator777 24 октября 2017, 11:14

      Тарханов опытный тренер он разберётся! Чернов молодец что пытается играть а не тупо сидеть! Возможно Игнашевич последний сезон играет! а там можно и ротацию с Березуцкими и Васиным делать! Гончаренко умеет работать с молодёжью. Матч с Зенитом приятно удивил!

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