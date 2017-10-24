Чернов не горит желанием возвращаться в ЦСКА

Защитник «Урала» Никита Чернов может в ближайшее зимнее трансферное окно вернуться в ЦСКА, которому он принадлежит.

«Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что все будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в «Урале», досрочно никто меня возвращать не будет.

Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить.

Если я буду стабильно играть за «Урал», то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру», – рассказал Чернов.

В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл четыре матча в РФПЛ за «Урал», не отметившись в них результативными действиями.