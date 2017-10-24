Деменко: «Теперь Галицкий задумается о будущем Шалимова»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре команды после поражения от «Локомотива» (0:2) в матч 14-го тура чемпионата России.

«Не понимаю, что происходит с «Краснодаром». Стоит отметить, что сегодня он играл против серьезного и крепкого соперника. Но поражений у «Краснодара» за последнее время слишком много. Пять поражений подряд — это уже серьезная проблема. Решать, оставлять ли Игоря Шалимова на посту главного тренера, будет Сергей Галицкий. Наверное, после этого матча он задумается о будущем Шалимова. Мне кажется, что он оставит его до перерыва. Но произойти может все что угодно.

Надо понимать, на кого менять. Если на иностранца, то ему точно понадобится время на адаптацию. Среди свободных российских специалистов я сейчас не вижу, кто бы мог возглавить «Краснодар». Уверен, Галицкий все взвесит и примет верное решение», — сказал Деменко.

Ранее экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин сказал, что президент «быков» разберется с ситуацией. Напомним, после матча в Москве серия поражения краснодарского клуба составила пять матчей.