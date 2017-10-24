Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Деменко: «Теперь Галицкий задумается о будущем Шалимова»

    Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре команды после поражения от «Локомотива» (0:2) в матч 14-го тура чемпионата России.

    «Не понимаю, что происходит с «Краснодаром». Стоит отметить, что сегодня он играл против серьезного и крепкого соперника. Но поражений у «Краснодара» за последнее время слишком много. Пять поражений подряд — это уже серьезная проблема. Решать, оставлять ли Игоря Шалимова на посту главного тренера, будет Сергей Галицкий. Наверное, после этого матча он задумается о будущем Шалимова. Мне кажется, что он оставит его до перерыва. Но произойти может все что угодно.

    Надо понимать, на кого менять. Если на иностранца, то ему точно понадобится время на адаптацию. Среди свободных российских специалистов я сейчас не вижу, кто бы мог возглавить «Краснодар». Уверен, Галицкий все взвесит и примет верное решение», — сказал Деменко.

    Ранее экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин сказал, что президент «быков» разберется с ситуацией. Напомним, после матча в Москве серия поражения краснодарского клуба составила пять матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 октября 2017, 08:22

      Шалимова надо было еще летом снимать и приглашать в межсезонье другого тренера. Из Российских сейчас очень приличен Семак, думаю он бы сменил Уфу на Краснодар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 24 октября 2017, 06:27

      Топор навис над Шалимом,
      Мимо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 октября 2017, 06:25

      Галицкий, ещё не придумал на кого менять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 24 октября 2017, 01:33

      А у Ростова аналогия полнейшая. Со 2го места скатиться на 11. Но тут явно не дело в тренере, как в сыгранности футболистов. В РнД тоже поют песню - тренера в отставку... Тренер делает всё, но от работы игроков зависит 92% успеха команды. Так что дело особо не в тренере, а в самой команде

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11