Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нигматуллин: «Я расстроился из-за «Краснодара». Галицкий разберется, что делать»

    Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча красно-зеленых против «Краснодара» (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.

    «Я порадовался сегодня за «Локомотив» и расстроился из-за «Краснодара». У «быков» это уже пятое поражение подряд. При таком уникальном проекте, с такими стадионом, академией и составом, результаты основной команды совсем не радуют. Уверен, что все ошибки будут внимательно рассмотрены. Сергей Галицкий разберется, что делать с командой.

    Что касается «Локомотива», то здорово, что «железнодорожники» возглавили турнирную таблицу. Это был важный матч и красивая победа. Очень рад за Юрия Семина, который не теряет тренерского куража и аппетита к победам. Он в тренде и в топе лучших российских тренеров», — сказал Нигматуллин.

    «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «быки» – шестые.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 11:26

      менять нужно тренера пока не поздно. С Шалимовым падение только продолжиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 октября 2017, 07:03

      Во первых надо менять тренера-это уже очевидно.Во вторых не нужно жадничать и люди тогда в игру Душу будут вкладывать.Смолов сейчас просто показывает что играет.Думаю Галицкий не дурак все поймет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 октября 2017, 03:31

      Почему второе, на данное время первая строчка в таблице, а Краснодар действительно жаль, очень хорошая команда была при Кононове, при Шалимове что-то пошло не так, хотя первое время удавалось держаться на плаву, сейчас видимо ресурсы равны нулю...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 24 октября 2017, 01:03

      Команда тренера плавит пятый матч, а Галицкий не видит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 23:58

      Присоединяюсь к мнению Руслана.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11