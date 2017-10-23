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  • Нигматуллин: «Я расстроился из-за «Краснодара». Галицкий разберется, что делать»

Нигматуллин: «Я расстроился из-за «Краснодара». Галицкий разберется, что делать»

23 октября 2017, 23:38
5

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча красно-зеленых против «Краснодара» (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Я порадовался сегодня за «Локомотив» и расстроился из-за «Краснодара». У «быков» это уже пятое поражение подряд. При таком уникальном проекте, с такими стадионом, академией и составом, результаты основной команды совсем не радуют. Уверен, что все ошибки будут внимательно рассмотрены. Сергей Галицкий разберется, что делать с командой.

Что касается «Локомотива», то здорово, что «железнодорожники» возглавили турнирную таблицу. Это был важный матч и красивая победа. Очень рад за Юрия Семина, который не теряет тренерского куража и аппетита к победам. Он в тренде и в топе лучших российских тренеров», — сказал Нигматуллин.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «быки» – шестые.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Нигматуллин Руслан Семин Юрий Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1508792332
Присоединяюсь к мнению Руслана.
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paracetamol
1508796184
Команда тренера плавит пятый матч, а Галицкий не видит.
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арейская
1508805075
Почему второе, на данное время первая строчка в таблице, а Краснодар действительно жаль, очень хорошая команда была при Кононове, при Шалимове что-то пошло не так, хотя первое время удавалось держаться на плаву, сейчас видимо ресурсы равны нулю...
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Диктор
1508817795
Во первых надо менять тренера-это уже очевидно.Во вторых не нужно жадничать и люди тогда в игру Душу будут вкладывать.Смолов сейчас просто показывает что играет.Думаю Галицкий не дурак все поймет.
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OfaZavr
1508833608
менять нужно тренера пока не поздно. С Шалимовым падение только продолжиться.
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