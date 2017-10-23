Нигматуллин: «Я расстроился из-за «Краснодара». Галицкий разберется, что делать»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча красно-зеленых против «Краснодара» (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Я порадовался сегодня за «Локомотив» и расстроился из-за «Краснодара». У «быков» это уже пятое поражение подряд. При таком уникальном проекте, с такими стадионом, академией и составом, результаты основной команды совсем не радуют. Уверен, что все ошибки будут внимательно рассмотрены. Сергей Галицкий разберется, что делать с командой.



Что касается «Локомотива», то здорово, что «железнодорожники» возглавили турнирную таблицу. Это был важный матч и красивая победа. Очень рад за Юрия Семина, который не теряет тренерского куража и аппетита к победам. Он в тренде и в топе лучших российских тренеров», — сказал Нигматуллин.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «быки» – шестые.

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