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    Деменко: «Если «Краснодар» проиграет «Локомотиву» кресло под Шалимовым сильнее закачается»

    Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко перед матчем «быков» с «Локомотивом» прокомментировал перспективы главного тренера Игоря Шалимова.

    «Тяжело сегодня придется «быкам». Но с другой стороны, они на выезде играют в разы лучше, чем дома. Если посмотреть все матчи, можно увидеть, что «Краснодар» еще никому не уступил вчистую, кроме «Зенита».

    Сегодня на московском поле ожидается ничья. Матч будет закрытый. Гости не отойдут от привычной игры и будут показывать в основном контроль мяча, а хозяева постараются подлавливать соперника на контратаках. Если «Краснодар» сегодня проиграет, кресло под Игорем Шалимовым сильнее закачается. Все-таки проиграли три игры подряд… Это для главного тренера уже звоночек», — сказал Деменко.

    Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев сказал, что Шалимов не потеряет должности в случае поражения.

    Матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2017 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8893

      GoLenaStop 23 октября 2017, 19:52

      Опять балаган в очередной хорошей команде....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 23 октября 2017, 19:44

      да сильнее уже некуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 октября 2017, 19:41

      ПОБЕДУ БЫКАМ....

      1
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