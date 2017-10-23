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    «Амкар» подал апелляцию по отмене желтой карточки Идову

    «Амкар» намерен оспорить желтую карточку полузащитника Брайна Идову, полученную в поединке 14-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0). По данному решению арбитра встречи Павла Кукуяна в РФС уже была подана апелляция.

    На 85-й минуте нигериец упал в штрафной после столкновения с голкипером красно-белых Александром Селиховым. В результате вместо назначения пенальти Кукуян вынес Идову предупреждение.

    После матча Селихов признался, что судья имел все основания поставить 11-метровый удар.

    «Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх», – сказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

    Источник: ТАСС

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    23.10.2017 16:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 17:36

      «Амкар» подал апелляцию по отмене желтой карточки Идову и переадресации ее судье Ху-ху-яну.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 23 октября 2017, 17:01

      Нормально: понаезжал на арбитра, руками помахал, ногами потопал... А как получить наказание - это не я. Позор!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 23 октября 2017, 16:48

      А на пеналь слабо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 октября 2017, 16:46

      там карточка больше за спор с арбитром была показана

      5
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      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > alexivanof197 23 октября 2017, 17:37

      Когда арбитр му-ак, ему полезно на это указать!

      -1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий > paracetamol 24 октября 2017, 20:43

      Сразу видно уровень ителлекта болельщиков Зенита. Желаю, чтобы ваши игроки так поступали чаще. Желательно не по разу за игру. =)

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