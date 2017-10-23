«Амкар» подал апелляцию по отмене желтой карточки Идову

«Амкар» намерен оспорить желтую карточку полузащитника Брайна Идову, полученную в поединке 14-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:0). По данному решению арбитра встречи Павла Кукуяна в РФС уже была подана апелляция.

На 85-й минуте нигериец упал в штрафной после столкновения с голкипером красно-белых Александром Селиховым. В результате вместо назначения пенальти Кукуян вынес Идову предупреждение.

После матча Селихов признался, что судья имел все основания поставить 11-метровый удар.

«Мы действительно подали апелляцию в РФС с просьбой об отмене желтой карточки. Мы понимаем, что никто ничего не отменит, но таким образом мы хотим обратить внимание общественности на данную проблему. Хотелось бы, чтобы в будущем клубы имели возможность опротестовывать несправедливые наказания в играх», – сказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.