Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Преследователям «Зенита» ничья была выгодна»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своих ожиданиях от матча ЦСКА и «Зенита». Он ожидал преимущества со стороны гостей, но ЦСКА смог ошарашить всех своим давлением в первом тайме.

    «Думал, что у «Зенита» все-таки будет более ощутимое преимущество, но добиться его не удалось. Связано это с тем, что ЦСКА ошарашил соперника, сбил его с толку напором в начале встречи. Возможно, это связано с поражением от «Базеля» (0:2) и волной критики, которые придали команде дополнительную мотивацию и злость. Плюс у хозяев был на один день больше для подготовки, пусть физически их на всю игру и не хватило.

    В целом для ЦСКА подобный результат стоит считать приемлемым со стратегической точки зрения. Конечно, ждал, что встреча будет более зрелищной, но напряженности в тактическом плане ей было не занимать. Результат же получился абсолютно закономерным – на победу никто не наиграл.

    Преследователям «Зенита» – и ЦСКА в том числе – ничья выгодна. «Зенит» в третий раз подряд потерял очки, что благотворно скажется на интриге в чемпионской гонке. Тот же «Локомотив» в этом туре может сравняться с лидером в таблице, если обыграет дома «Краснодар». К слову, еще один матч, имеющий важнейшее значение при распределении мест вверху», – считает Бубнов.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 23 октября 2017, 12:49

      особенно Спартаку)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 12:18

      У Зенита нет преследователей.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11