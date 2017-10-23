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    Суркис предложил досрочно наградить «Шахтер»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что в матче 13-го тура УПЛ судья должен был поставить пенальти в ворота «Шахтера» за игру соперника в своей штрафной площади рукой.

    «Поверьте, интрига еще будет. Я это вам обещаю. Рано вручать «Шахтеру» золотые медали.

    Про судейство никогда не говорю, но если такие пенальти не ставить, то давайте сейчас построим «Шахтер» на поле, и пусть федерация их сразу наградит. Человек играет рукой, выбивает мяч – и не ставят пенальти.

    Может, нам нужно ввести правило, как и в Италии, что смотрят и быстро главному судье говорят, что нужно делать в том или ином моменте.

    Этот судья, я считаю, один из слабейших в последнее время. Такое впечатление, что он вообще не понимал, что он делает на поле», – сказал Суркис.

    Матч 13-го тура УПЛ «Динамо» Киев – «Шахтер» завершился со счетом 0:0. Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице с 32 очками. Киевляне идут вторыми с отставанием в семь баллов.

    Источник: ua.tribuna

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    23.10.2017 08:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 23 октября 2017, 20:58

      Динамо сейчас слабее, и по подбору игроков, и по тренерскому штабу. Суркис, не будет нормальных приобретений, не будет побед. А пантичей разных и поляков на свалку.

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 23 октября 2017, 09:14

      да у хохлов шахтер реально сильнее динамо по составу

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