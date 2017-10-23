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Суркис предложил досрочно наградить «Шахтер»

23 октября 2017, 08:38
2

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что в матче 13-го тура УПЛ судья должен был поставить пенальти в ворота «Шахтера» за игру соперника в своей штрафной площади рукой.

«Поверьте, интрига еще будет. Я это вам обещаю. Рано вручать «Шахтеру» золотые медали.

Про судейство никогда не говорю, но если такие пенальти не ставить, то давайте сейчас построим «Шахтер» на поле, и пусть федерация их сразу наградит. Человек играет рукой, выбивает мяч – и не ставят пенальти.

Может, нам нужно ввести правило, как и в Италии, что смотрят и быстро главному судье говорят, что нужно делать в том или ином моменте.

Этот судья, я считаю, один из слабейших в последнее время. Такое впечатление, что он вообще не понимал, что он делает на поле», – сказал Суркис.

Матч 13-го тура УПЛ «Динамо» Киев – «Шахтер» завершился со счетом 0:0. Донецкий клуб лидирует в турнирной таблице с 32 очками. Киевляне идут вторыми с отставанием в семь баллов.

Источник: ua.tribuna
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
Комментарии (2)
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серега кашин
1508739249
да у хохлов шахтер реально сильнее динамо по составу
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DKGOM
1508781500
Динамо сейчас слабее, и по подбору игроков, и по тренерскому штабу. Суркис, не будет нормальных приобретений, не будет побед. А пантичей разных и поляков на свалку.
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