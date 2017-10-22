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  • Боярский – о ничьей ЦСКА и «Зенита»: «За матч скурил пачку сигарет. Не футбол, а коррида»

Боярский – о ничьей ЦСКА и «Зенита»: «За матч скурил пачку сигарет. Не футбол, а коррида»

22 октября 2017, 22:01
4

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Отметим, что сине-бело-голубые не могут победить в третьей игре подряд в рамках чемпионата России. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу.

– В ЦСКА после тусклой игры с «Базелем» верили немногие. А тут с первых же секунд на ворота «Зенита» обрушился ураган. Сюрприз?

– Еще бы! Честно говоря, давно так не нервничал. Не знаю, сколько валидола понадобилось болельщикам. Армейцы выскочили на поле, как разъяренные быки. Это был не футбол, а коррида! ЦСКА сразу пустил в ход все козыри. Были все основания полагать, что рано или поздно он сумеет дожать «Зенит», который с трудом оборонялся и до перерыва вообще не помышлял об атаке.

– Это правда.

– Вот такой фантастической мотивированности, агрессии, заряженности на борьбу порой не хватает моей любимой команде. Однако прессинговать 90 минут невозможно. Логично, что во втором тайме «Зенит» переломил игру. По крайней мере голевых моментов у него уже набралось больше. Уверен, несмотря на итоговые нули, зрители получили огромное удовольствие. Результат закономерен. Если б этот вечер кто-то проиграл, было бы несправедливо.

– Вы про валидол упомянули. В самом деле пришлось в аптечку лезть?

– Слава богу, до этого не дошло. Но пачку сигарет за матч убрал.

– С ума сойти.

– На стадионе дымить запрещено – и я спокойно обхожусь без сигарет. Дома же, когда смотрю футбол, курю всегда. Обычно за матч уходит меньше пачки. А здесь – одну за другой. Сами видели, насколько нервной и напряженной получилась игра. Десять желтых карточек! Хорошо, обошлось без драк и удалений.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (4)
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paracetamol
1508701303
Коней надо проверить на наркоту. Опять нажрались и носились как угорелые, но без толку. Кроме грязной игры ни одного момента у ворот Зенита.
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Gornostay
1508701910
Здоровье дороже!!! НЕ стоит так себя накручивать, футбол то средненький.
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СОКОЛ САРАТОВ
1508706533
да грязно сегодня играли
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спанчес
1508735894
а вот я ни одной сижки не выкурил
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