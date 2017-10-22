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    Манчини — о конфликте с Фернандесом: «Я не мог не отреагировать на такое»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал эпизод с Марио Фернандесом в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

    — Прокомментируйте эпизод с Фернандесом и вами, когда вы друг на друга кричали?

    — В этом ничего такого особенного. Был грубый фол со стороны Фернандеса. Он начал жаловаться судье, не был согласен с ним. Я не мог не отреагировать на такое, потому что фол действительно был очень грубым, — приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 22 октября 2017, 22:57

      сраный тренер отмазывается

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      Zorro 20 22 октября 2017, 19:54

      Манчини не любит бразильцев как впрочем и они его.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 19:52

      Спросите у Фернандеса, он думает зеркально. 100% !

      -3
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      Рейтинг: +532

      Бан > Gek Dement 22 октября 2017, 21:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сыграл он как раз-таки в мяч, а потом легонько проехался по ноге. Так, что даже сам не почувствовал, отсюда и конфликт.

      -5
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