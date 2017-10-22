Манчини — о конфликте с Фернандесом: «Я не мог не отреагировать на такое»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал эпизод с Марио Фернандесом в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

— Прокомментируйте эпизод с Фернандесом и вами, когда вы друг на друга кричали?

— В этом ничего такого особенного. Был грубый фол со стороны Фернандеса. Он начал жаловаться судье, не был согласен с ним. Я не мог не отреагировать на такое, потому что фол действительно был очень грубым, — приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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