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    Яновский надеется на такую же эффективность атаки ЦСКА в матче с «Зенитом», как и в игре со «Спартаком»

    Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре РФПЛ. Ветеран выразил надежду на высокую эффективность атаки армейцев.

    «Конечно, с «Базелем» ЦСКА выглядел бледно. Думаю, игроки устали. Возрастные футболисты не выдерживают такого плотного графика. Плюс Головин не обрел еще форму после травмы. Не думаю, что за три дня после встречи с швейцарцами можно что-то кардинально поменять в игре армейцев... Какую схему выберет Гончаренко – в пять или в четыре защитников? Мне кажется, все будет зависеть от готовности футболистов.

    Из-за травм и короткой обоймы у ЦСКА нет возможностей для маневра. Это у «Зенита» есть два состава. Армейцы же могут рассчитывать только на 13-14 человек. Тяжело... Кто не болен, тот и играет. Такой вот принцип.

    ЦСКА должен собраться и дать бой питерцам. В таких матчах нужно играть от ножа. Наверное, в открытый футбол армейцы с «Зенитом» сыграть сейчас не смогут. Нужно уповать на стандарты и контратаки. Кроме того, нельзя сказать, что сине-бело-голубые безгрешно играют в защите. Можно воспользоваться этими огрехами. Против «Спартака» же ЦСКА реализовал свои шансы. Почему бы не попытаться это сделать и воскресенье», – сказал Яновский.

    Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2017 11:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 14:08

      А также с МЮ и Базелем.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 октября 2017, 13:24

      Шансы у ЦСКА на положительный результат не очень велики,упор будет сделан на хорошую оборонительную работу и если все удачно сложится ,в контратаках могут"зацепить"победный счет

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol > fanchik 22 октября 2017, 14:08

      Так Амкар играет.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 12:59

      Гончаренко не позавидуешь сейчас он весь в раздумьях как сыграть и кого выпустить на матч

      2
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      Рейтинг: +4086

      raritet 22 октября 2017, 12:38

      если что, у обеих команд по 24 игрока. Разговор о том, что у Зенита скамейка в 2 раза длиннее не имеет под собой почвы. 24= 24. Простая арифметика. Остальное все сотрясение воздуха.

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 октября 2017, 11:54

      Только не так же как с Базелем...

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      Рейтинг: +459

      sour12 22 октября 2017, 11:46

      Хуже не только, то что нет глубины состава, а нет игры, однообразное перепинывание мяча, как минимум есть фланги и центральные полузащитники хорошие, есть оланаре и чалов на кого можно навешивать, значит играть флангами навесы прострелы, пытаться подбирать чаще мячи и бить тем более есть кому....уж точно не ноль ударов было бы...при лвс даже при дефиците игроков атака была разнообразная и эффективная.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 11:39

      Другими словами, надо организовать автобус на подступах к владениям Акинфеева и и уповать на стандарты и редкие контратаки!...)) ДОжили...

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