Яновский надеется на такую же эффективность атаки ЦСКА в матче с «Зенитом», как и в игре со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре РФПЛ. Ветеран выразил надежду на высокую эффективность атаки армейцев.

«Конечно, с «Базелем» ЦСКА выглядел бледно. Думаю, игроки устали. Возрастные футболисты не выдерживают такого плотного графика. Плюс Головин не обрел еще форму после травмы. Не думаю, что за три дня после встречи с швейцарцами можно что-то кардинально поменять в игре армейцев... Какую схему выберет Гончаренко – в пять или в четыре защитников? Мне кажется, все будет зависеть от готовности футболистов.

Из-за травм и короткой обоймы у ЦСКА нет возможностей для маневра. Это у «Зенита» есть два состава. Армейцы же могут рассчитывать только на 13-14 человек. Тяжело... Кто не болен, тот и играет. Такой вот принцип.

ЦСКА должен собраться и дать бой питерцам. В таких матчах нужно играть от ножа. Наверное, в открытый футбол армейцы с «Зенитом» сыграть сейчас не смогут. Нужно уповать на стандарты и контратаки. Кроме того, нельзя сказать, что сине-бело-голубые безгрешно играют в защите. Можно воспользоваться этими огрехами. Против «Спартака» же ЦСКА реализовал свои шансы. Почему бы не попытаться это сделать и воскресенье», – сказал Яновский.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.