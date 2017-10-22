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  • Яновский надеется на такую же эффективность атаки ЦСКА в матче с «Зенитом», как и в игре со «Спартаком»

Яновский надеется на такую же эффективность атаки ЦСКА в матче с «Зенитом», как и в игре со «Спартаком»

22 октября 2017, 11:25
8

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 14-м туре РФПЛ. Ветеран выразил надежду на высокую эффективность атаки армейцев.

«Конечно, с «Базелем» ЦСКА выглядел бледно. Думаю, игроки устали. Возрастные футболисты не выдерживают такого плотного графика. Плюс Головин не обрел еще форму после травмы. Не думаю, что за три дня после встречи с швейцарцами можно что-то кардинально поменять в игре армейцев... Какую схему выберет Гончаренко – в пять или в четыре защитников? Мне кажется, все будет зависеть от готовности футболистов.

Из-за травм и короткой обоймы у ЦСКА нет возможностей для маневра. Это у «Зенита» есть два состава. Армейцы же могут рассчитывать только на 13-14 человек. Тяжело... Кто не болен, тот и играет. Такой вот принцип.

ЦСКА должен собраться и дать бой питерцам. В таких матчах нужно играть от ножа. Наверное, в открытый футбол армейцы с «Зенитом» сыграть сейчас не смогут. Нужно уповать на стандарты и контратаки. Кроме того, нельзя сказать, что сине-бело-голубые безгрешно играют в защите. Можно воспользоваться этими огрехами. Против «Спартака» же ЦСКА реализовал свои шансы. Почему бы не попытаться это сделать и воскресенье», – сказал Яновский.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Яновский Игорь
Комментарии (8)
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insider_retro
1508661556
Другими словами, надо организовать автобус на подступах к владениям Акинфеева и и уповать на стандарты и редкие контратаки!...)) ДОжили...
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sour12
1508662012
Хуже не только, то что нет глубины состава, а нет игры, однообразное перепинывание мяча, как минимум есть фланги и центральные полузащитники хорошие, есть оланаре и чалов на кого можно навешивать, значит играть флангами навесы прострелы, пытаться подбирать чаще мячи и бить тем более есть кому....уж точно не ноль ударов было бы...при лвс даже при дефиците игроков атака была разнообразная и эффективная.
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Obi Wan
1508662456
Только не так же как с Базелем...
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raritet
1508665127
если что, у обеих команд по 24 игрока. Разговор о том, что у Зенита скамейка в 2 раза длиннее не имеет под собой почвы. 24= 24. Простая арифметика. Остальное все сотрясение воздуха.
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Полная Канистра
1508666391
Гончаренко не позавидуешь сейчас он весь в раздумьях как сыграть и кого выпустить на матч
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fanchik
1508667851
Шансы у ЦСКА на положительный результат не очень велики,упор будет сделан на хорошую оборонительную работу и если все удачно сложится ,в контратаках могут"зацепить"победный счет
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paracetamol
1508670513
А также с МЮ и Базелем.
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