Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Васин: «Надеюсь увидеть полный стадион в матче с «Зенитом»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что домашний стадион будет заполнен в предстоящем матче с «Зенитом». При этом футболист не готов гарантировать яркой игры.

    «Когда встречаются ЦСКА и «Зенит», это событие для российского футбола. Насколько матч будет ярким, острым, предсказать не берусь, это уже другой момент. Надеюсь снова увидеть полный стадион, прочувствовать крутую атмосферу большого матча», — сказал Васин.

    Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 10:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      MrSmit 22 октября 2017, 13:51

      КЕК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2017, 12:12

      Если ценник не загнут, то может и будет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 11:42

      Виктор Владимирович, не разочаруйте полный стадион, люди придут за положительными эмоциями!!..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 22 октября 2017, 11:12

      Чувствовать надо игру и партнеров по команде, чтобы не "накосячить"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11