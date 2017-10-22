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Васин: «Надеюсь увидеть полный стадион в матче с «Зенитом»

22 октября 2017, 10:57
4

Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что домашний стадион будет заполнен в предстоящем матче с «Зенитом». При этом футболист не готов гарантировать яркой игры.

«Когда встречаются ЦСКА и «Зенит», это событие для российского футбола. Насколько матч будет ярким, острым, предсказать не берусь, это уже другой момент. Надеюсь снова увидеть полный стадион, прочувствовать крутую атмосферу большого матча», — сказал Васин.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Васин Виктор
Комментарии (4)
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directorpg
1508659934
Чувствовать надо игру и партнеров по команде, чтобы не "накосячить"
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insider_retro
1508661764
Виктор Владимирович, не разочаруйте полный стадион, люди придут за положительными эмоциями!!..))
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dyema
1508663575
Если ценник не загнут, то может и будет....
Ответить
MrSmit
1508669475
КЕК
Ответить
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