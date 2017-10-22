Васин: «Надеюсь увидеть полный стадион в матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил надежду, что домашний стадион будет заполнен в предстоящем матче с «Зенитом». При этом футболист не готов гарантировать яркой игры.

«Когда встречаются ЦСКА и «Зенит», это событие для российского футбола. Насколько матч будет ярким, острым, предсказать не берусь, это уже другой момент. Надеюсь снова увидеть полный стадион, прочувствовать крутую атмосферу большого матча», — сказал Васин.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.