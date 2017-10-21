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    «Бавария» в прошлом сезоне заработала рекордные 640 миллионов

    Пресс-служба «Баварии» опубликовала данные о доходах клуба за сезон-2016/17.

    Общая сумма заработанных денег – 640,46 миллиона евро. Доход составил 66,2 миллиона и вырос на 22,2% по сравнению с прошлым сезоном. Прибыль в размере 39,19 миллиона увеличилась на 18,6%.

    «Это отличный пример серьезной политики клуба в области финансов. С момента моего прихода в 2002 году оборот клуба увеличился почти в четыре раза. Наши решения в начале работы полностью окупились», – сказал председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

    В прошлом сезоне мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии.

    Источник: ФК «Бавария»

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    21.10.2017 16:53
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