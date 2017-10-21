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    Дани Алвес: «Мбаппе похож на Месси? Мне он больше напоминает Анри»

    Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе. В августе 18-летний француз перешел в парижский клуб из «Монако» на правах аренды.

    «Похож дли Мбаппе на Лионеля Месси? Нет, мне он больше напоминает Тьерри Анри. Я играл с Анри (в «Барселоне» – прим. «Бомбардира») и могу сделать вывод, что они делают похожие вещи на поле. Для меня огромное удовольствие играть с людьми такого уровня. За свою карьеру я видел несколько таких игроков. Несомненно, Килиан – прекрасный футболист», – сказал 34-летний бразилец.

    Анри выступал за «Барселону» с июня 2007 года по июль 2010.

    В текущем сезоне Мбаппе забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи в 10-ти матчах всех турниров.

    Источник: Le Parisien

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    21.10.2017 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +498

      Поль 23 октября 2017, 18:39

      мне тоже, кстати.

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 22 октября 2017, 11:22

      Алвес- лизун,болтун,пердун...одним словом настоящий предатель!

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