Дани Алвес: «Мбаппе похож на Месси? Мне он больше напоминает Анри»

Защитник «ПСЖ» Даниэль Алвес поделился мнением об одноклубнике Килиане Мбаппе. В августе 18-летний француз перешел в парижский клуб из «Монако» на правах аренды.

«Похож дли Мбаппе на Лионеля Месси? Нет, мне он больше напоминает Тьерри Анри. Я играл с Анри (в «Барселоне» – прим. «Бомбардира») и могу сделать вывод, что они делают похожие вещи на поле. Для меня огромное удовольствие играть с людьми такого уровня. За свою карьеру я видел несколько таких игроков. Несомненно, Килиан – прекрасный футболист», – сказал 34-летний бразилец.

Анри выступал за «Барселону» с июня 2007 года по июль 2010.

В текущем сезоне Мбаппе забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи в 10-ти матчах всех турниров.