Нигматуллин: «Спартаку» будет непросто настроиться на «Амкар» после «Севильи», команду ждет серьезная проверка»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что красно-белым предстоит серьезная проверка в матче 14-го тура РФПЛ с «Амкаром». По его мнению, спартаковцам будет непросто настроиться на игру с пермяками после феерической победы над «Севильей» (5:1) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня будет серьезная проверка для «Спартака». Победа над с «Севильей» забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После «Севильи» у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием. Важно, чтобы не было шапкозакидательских настроений. Уверен, что с профессионализмом все нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.

Ставлю на минимальную победу «Спартака» – 1:0. «Амкар» традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны», – сказал Нигматуллин.

Матч «Спартак» – «Амкар» состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.