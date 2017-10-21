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    Нигматуллин: «Спартаку» будет непросто настроиться на «Амкар» после «Севильи», команду ждет серьезная проверка»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что красно-белым предстоит серьезная проверка в матче 14-го тура РФПЛ с «Амкаром». По его мнению, спартаковцам будет непросто настроиться на игру с пермяками после феерической победы над «Севильей» (5:1) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

    «Сегодня будет серьезная проверка для «Спартака». Победа над с «Севильей» забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После «Севильи» у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием. Важно, чтобы не было шапкозакидательских настроений. Уверен, что с профессионализмом все нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.

    Ставлю на минимальную победу «Спартака» – 1:0. «Амкар» традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны», – сказал Нигматуллин.

    Матч «Спартак» – «Амкар» состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2017 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 17:58

      Уверен, что Спартак настроится на игру. Очки не отдаст .

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