«Шахтер» опровергает информацию, что Марлос за украинское гражданство получил миллион

Украинский «Шахтер» назвал неверной информацию, что нападающий команды Марлос получил недавно украинское гражданство за солидное денежное вознаграждение.

Речь идет о сумме в 1 миллион долларов, которую этническому бразильцу якобы выплатил владелец «горняков» Ринат Ахметов.

«Информация о выплате какого-либо бонуса Марлосу за смену гражданства – ложная и совершенно не соответствует действительности. Свое решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде.

С момента подписания контракта никаких дополнений и изменений не было», – сказали в «Шахтере» «Украинской правде».

Марлос играет в Украине с 2014 года.