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    «Шахтер» опровергает информацию, что Марлос за украинское гражданство получил миллион

    Украинский «Шахтер» назвал неверной информацию, что нападающий команды Марлос получил недавно украинское гражданство за солидное денежное вознаграждение.

    Речь идет о сумме в 1 миллион долларов, которую этническому бразильцу якобы выплатил владелец «горняков» Ринат Ахметов.

    «Информация о выплате какого-либо бонуса Марлосу за смену гражданства – ложная и совершенно не соответствует действительности. Свое решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде.

    С момента подписания контракта никаких дополнений и изменений не было», – сказали в «Шахтере» «Украинской правде».

    Марлос играет в Украине с 2014 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 октября 2017, 07:10

      Похоже на правду.

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