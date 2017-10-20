Защитник «Спарты» Караваев зимой может сменить клуб

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в зимнее трансферное окно сменит команду.

Напомним, что 22-летний россиянин в нынешнем сезоне потерял место в основном составе пражского клуба.

«Переживаю за Караваева, поскольку в «Спарте» посчитали, что раз команда не выступает в еврокубках, то надо наигрывать своих. Они рассчитывали, что летом получат за Вячеслава деньги, а в последний момент переход в «Локомотив» сорвался. Думаю, у Семина в приоритете был нападающий, а Геркус на тот момент договорился с защитником, и в итоге тренер сказал, что раз нет нападающего, то и защитник не нужен. В итоге попали под раздачу, игрок оказался крайним.

Караваев зимой может сменить клуб и, думаю, сменит. Не знаю, вернется ли он в Россию. Есть разные варианты. Вячеслава признали лучшим защитником, лучшим иностранцем чемпионата Чехии, а сейчас его на поле выпускают редко. Раз такая ситуация, значит, зимой будем ее менять», — заявил Сафонов в эфире «Спорт FM».