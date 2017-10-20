Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Защитник «Спарты» Караваев зимой может сменить клуб

20 октября 2017, 14:28
2

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в зимнее трансферное окно сменит команду.

Напомним, что 22-летний россиянин в нынешнем сезоне потерял место в основном составе пражского клуба.

«Переживаю за Караваева, поскольку в «Спарте» посчитали, что раз команда не выступает в еврокубках, то надо наигрывать своих. Они рассчитывали, что летом получат за Вячеслава деньги, а в последний момент переход в «Локомотив» сорвался. Думаю, у Семина в приоритете был нападающий, а Геркус на тот момент договорился с защитником, и в итоге тренер сказал, что раз нет нападающего, то и защитник не нужен. В итоге попали под раздачу, игрок оказался крайним.

Караваев зимой может сменить клуб и, думаю, сменит. Не знаю, вернется ли он в Россию. Есть разные варианты. Вячеслава признали лучшим защитником, лучшим иностранцем чемпионата Чехии, а сейчас его на поле выпускают редко. Раз такая ситуация, значит, зимой будем ее менять», — заявил Сафонов в эфире «Спорт FM».

Источник: Бомбардир.ру
Чехия. Синот Лига Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alex ostrov
1508508069
Жалко парня
Ответить
OfaZavr
1508514434
плохо что так получилось, ведь хорошо же начинал.
Ответить
Главные новости
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
3
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
3
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Все новости
Все новости
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
11 августа
1
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
10 августа
2
Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ
29 июля
2
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
29 июня
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
19 мая
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА
6 мая
1
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
16 апреля
8
Личка отказал клубу РПЛ
13 февраля
3
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
11 февраля
61
Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»
21 января
5
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
2025.12.28 11:45
6
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
2025.12.24 18:25
1
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
2025.12.24 15:53
1
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
2025.12.14 15:47
6
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Реакция «Спартака» на кандидатуру Лички вместо Станковича
2025.11.09 10:49
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
2025.10.30 18:39
30
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
2025.10.19 19:50
1
Сборная Чехии уволила главного тренера
2025.10.15 18:18
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
2025.10.06 22:21
1
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
2025.09.14 10:26
8
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+