Мануэль Фернандеш считает, что заслуживает вызова в сборную Португалии

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил надежду получить вызов в сборную Португалии. Хавбек подчеркнул, что заслуживает места в национальной команде.

«Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за «Валенсию» раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но мое мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.

Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же «Локомотив» сейчас идет на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Еще раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение», — заявил Фернандеш.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандеш провел 13 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.