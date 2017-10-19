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    Мануэль Фернандеш считает, что заслуживает вызова в сборную Португалии

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил надежду получить вызов в сборную Португалии. Хавбек подчеркнул, что заслуживает места в национальной команде.

    «Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за «Валенсию» раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но мое мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.

    Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же «Локомотив» сейчас идет на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Еще раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение», — заявил Фернандеш.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандеш провел 13 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 14:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 октября 2017, 19:37

      я очень жду этого

      0
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 19 октября 2017, 18:31

      в лиге европы показывать себя на 200% надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 18:25

      согласен с ним достоин быть вызван.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 октября 2017, 17:17

      зато корявый Эдер вызывается. парадокс)

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 19 октября 2017, 15:28

      Качественный игрок. Лучший в Локомотиве на сегодня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 15:18

      Обоснованные надежды!! Корректно обозначил суть претензии!!

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 октября 2017, 14:47

      Ману 100% заслуживает вызова в сборную!

      2
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 19 октября 2017, 14:47

      Старый уже и по-сильнее игроки в Топ-23 не попадают, а тут он

      0
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