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  • Мануэль Фернандеш считает, что заслуживает вызова в сборную Португалии

Мануэль Фернандеш считает, что заслуживает вызова в сборную Португалии

19 октября 2017, 14:41
8

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш выразил надежду получить вызов в сборную Португалии. Хавбек подчеркнул, что заслуживает места в национальной команде.

«Это вопрос главному тренеру сборной. Но для меня это странно, да. По-моему, я заслуживаю того, чтобы играть за Португалию. Были моменты — например когда я играл за «Валенсию» раз в две недели, — когда я был не достоин места в сборной, но меня вызывали. А сейчас я полностью заслуживаю того, чтобы бороться за место в стартовом составе — я уж не говорю о заявочном списке из 23 футболистов. Но мое мнение не совпадает с мнением тренера. Я могу долго рассуждать об этом, но настоящую причину знает только Фернанду Сантуш.

Не думаю, что проблема в РФПЛ. Нету и Данни вызывались в сборную из РФПЛ, тут нет проблемы. К тому же «Локомотив» сейчас идет на втором месте. Я не хочу спекулировать на эту тему. Еще раз: я не знаю причину, на этот вопрос может ответить только главный тренер. Если это футбольные причины, мы должны уважать его решение. И я уважаю его решение», — заявил Фернандеш.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фернандеш провел 13 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Португалия Фернандеш Мануэль Сантуш Фернанду
Комментарии (8)
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Italian_93
1508413623
Старый уже и по-сильнее игроки в Топ-23 не попадают, а тут он
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XaXatyn
1508413647
Ману 100% заслуживает вызова в сборную!
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insider_retro
1508415539
Обоснованные надежды!! Корректно обозначил суть претензии!!
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Алекс 914
1508416100
Качественный игрок. Лучший в Локомотиве на сегодня.
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VGreen
1508422678
зато корявый Эдер вызывается. парадокс)
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OfaZavr
1508426730
согласен с ним достоин быть вызван.
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Ден Батонг
1508427089
в лиге европы показывать себя на 200% надо
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bumer_moscow
1508431044
я очень жду этого
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