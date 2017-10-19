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  • Конте назвал главные причины неудачной игры «Челси» с «Ромой»

Конте назвал главные причины неудачной игры «Челси» с «Ромой»

19 октября 2017, 08:54
5

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что ошибся с выбором схемы игры на встречу с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. При этом он отметил, что результат встречи можно считать справедливым.

«Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя, поскольку команду потеряла всю уверенность в себе. Мы импровизировали, и вы сами все видели. Мы играли недостаточно агрессивно, создавали слишком мало проблем сопернику, однако все равно забили три гола.

Результат справедлив. Мы столкнулись с большими проблемами, сыграли неважно и не показали сегодня свой футбол. Не могли наладить контроль над мячом, и даже в первом тайме, несмотря на два забитых гола, нам пришлось очень туго. Я старался выжать максимум из своей команды, но еще с предсезонных матчей на поле у нас всегда одни и те же футболисты. Небольшие проблемы с икроножной мышцей были у Давида Луиса, и сейчас я не могу рисковать своими игроками. Несмотря на все это, мы заработали ничью в матче с отличной командой, и я могу только похвалить свою команду», – сказал Конте.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Челси Рома Луис Давид Конте Антонио
Комментарии (5)
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Аристократ Олжик
1508393574
Ну хотя бы не поражение . . .
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Павел Буре
1508399678
что-то не заладилось у тебя антоха во втором сезоне.
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RedWhiteFans2
1508400028
Конте нужно отдать в аренду к Каррере. Он его подучит.
Ответить
Yurini
1508432899
Еще наберут обороты вот тогда будет туго всем топам против Челси!
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mishavandit
1508448987
Отличный результат! Forza Roma!
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