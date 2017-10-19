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    Конте назвал главные причины неудачной игры «Челси» с «Ромой»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что ошибся с выбором схемы игры на встречу с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. При этом он отметил, что результат встречи можно считать справедливым.

    «Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя, поскольку команду потеряла всю уверенность в себе. Мы импровизировали, и вы сами все видели. Мы играли недостаточно агрессивно, создавали слишком мало проблем сопернику, однако все равно забили три гола.

    Результат справедлив. Мы столкнулись с большими проблемами, сыграли неважно и не показали сегодня свой футбол. Не могли наладить контроль над мячом, и даже в первом тайме, несмотря на два забитых гола, нам пришлось очень туго. Я старался выжать максимум из своей команды, но еще с предсезонных матчей на поле у нас всегда одни и те же футболисты. Небольшие проблемы с икроножной мышцей были у Давида Луиса, и сейчас я не могу рисковать своими игроками. Несмотря на все это, мы заработали ничью в матче с отличной командой, и я могу только похвалить свою команду», – сказал Конте.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2017 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 20 октября 2017, 00:36

      Отличный результат! Forza Roma!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 19 октября 2017, 20:08

      Еще наберут обороты вот тогда будет туго всем топам против Челси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 октября 2017, 11:00

      Конте нужно отдать в аренду к Каррере. Он его подучит.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 октября 2017, 10:54

      что-то не заладилось у тебя антоха во втором сезоне.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 октября 2017, 09:12

      Ну хотя бы не поражение . . .

      1
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