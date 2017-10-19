Конте назвал главные причины неудачной игры «Челси» с «Ромой»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что ошибся с выбором схемы игры на встречу с «Ромой» в рамках Лиги чемпионов. При этом он отметил, что результат встречи можно считать справедливым.

«Думаю, решение изменить игровую схему не оправдало себя, поскольку команду потеряла всю уверенность в себе. Мы импровизировали, и вы сами все видели. Мы играли недостаточно агрессивно, создавали слишком мало проблем сопернику, однако все равно забили три гола.

Результат справедлив. Мы столкнулись с большими проблемами, сыграли неважно и не показали сегодня свой футбол. Не могли наладить контроль над мячом, и даже в первом тайме, несмотря на два забитых гола, нам пришлось очень туго. Я старался выжать максимум из своей команды, но еще с предсезонных матчей на поле у нас всегда одни и те же футболисты. Небольшие проблемы с икроножной мышцей были у Давида Луиса, и сейчас я не могу рисковать своими игроками. Несмотря на все это, мы заработали ничью в матче с отличной командой, и я могу только похвалить свою команду», – сказал Конте.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.