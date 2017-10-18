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    Нигматуллин: «Думаю, ЦСКА как обычно пропустит, но победит «Базель»

    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что ЦСКА выиграет «Базель» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. При этом ветеран ожидает и гол в ворота армейцев.

    «Матч легким не будет, это Лига чемпионов. Красно-синим ни в коем случае нельзя отдавать ни одного очка сопернику, потому что это турнирная борьба. Что касается потери Дзагоева, то ЦСКА уже привык играть без Алана. Дзагоев довольно часто травмируется.

    Сегодня у армейцев будет играть много молодежи. Здорово, что команда использует своих же воспитанников в таком турнире. Если говорить о прогнозе на матч, то поставлю на счет 2:1 в пользу ЦСКА. Атака красно-синих справится в предстоящей игре, но по традиции групповых этапов один гол команда пропустит», — сказал Нигматуллин.

    Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 18 октября 2017, 17:24

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