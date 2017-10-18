Тренер «Базеля»: «В ЦСКА мне нравится Витиньо»

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки дал оценку ЦСКА в преддверии их матча в в 3-м туре Лиги чемпионов. Специалист отметил агрессивность армейцев в атаке.

«ЦСКА не лучшим образом играл с «Манчестером», но на фоне «МЮ» многие команды так выглядят. ЦСКА – хорошая команда, компактно играет в обороне и агрессивно в атаке.

Я нечасто выделяю кого-то из игроков, но должен сказать, что мне очень нравится бразильский форвард ЦСКА Витиньо», – сказал Викки.

Матч ЦСКА – «Базель» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.