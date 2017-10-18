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    Фернандо: «Против «Севильи» мы были командой. Так играть гораздо легче»

    Полузащитник московского «Спартака» Фернандо дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Бразилец отметил командное взаимодействие красно-белых.

    «Мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу. Когда все так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно.

    Эпизод с моей желтой карточкой: там был фол на Луисе Адриано, поэтому я и не сдержался», – сказал хавбек.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 01:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:51

      Вот так бы всегда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 октября 2017, 10:20

      СЭ пишет, что после игры два игрока Севильи пришли в раздевалку Спартака за футболками Промеса и Фернандо. Когда такое было?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 06:54

      Звучит гордо-команда.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 октября 2017, 05:47

      Сегодня все красавцы!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 18 октября 2017, 02:02

      Брат за брата, так за основу взято! Впрёд, Спартак!

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