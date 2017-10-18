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  • Фернандо: «Против «Севильи» мы были командой. Так играть гораздо легче»

Фернандо: «Против «Севильи» мы были командой. Так играть гораздо легче»

18 октября 2017, 01:35
5

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Бразилец отметил командное взаимодействие красно-белых.

«Мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу. Когда все так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно.

Эпизод с моей желтой карточкой: там был фол на Луисе Адриано, поэтому я и не сдержался», – сказал хавбек.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Севилья Спартак Фернандо
Комментарии (5)
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Павелий
1508281347
Брат за брата, так за основу взято! Впрёд, Спартак!
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АндрейФКСМ
1508294838
Сегодня все красавцы!!
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Диктор
1508298875
Звучит гордо-команда.
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Приус
1508311213
СЭ пишет, что после игры два игрока Севильи пришли в раздевалку Спартака за футболками Промеса и Фернандо. Когда такое было?
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OfaZavr
1508320273
Вот так бы всегда.
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