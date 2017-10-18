Фернандо: «Против «Севильи» мы были командой. Так играть гораздо легче»

Полузащитник московского «Спартака» Фернандо дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (5:1). Бразилец отметил командное взаимодействие красно-белых.

«Мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу. Когда все так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно.

Эпизод с моей желтой карточкой: там был фол на Луисе Адриано, поэтому я и не сдержался», – сказал хавбек.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.