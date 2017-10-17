Координатор сборной Бразилии: «Сыграем товарищеский матч в Москве, чтобы прочувствовать российскую атмосферу»

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар объяснил, чем руководствовалась его команда, когда согласилась сыграть товарищеский матч со сборной России в марте. Причина – желание почувствовать атмосферу.

«Мы хотим увидеть Россию, местных болельщиков, стадион. Очень важно перед ЧМ проникнуться атмосферой страны-хозяйки. Появится некое понимание, как мы будем жить и работать в России.

Помимо россиян, мы сыграем с Германией, Англией и Японией. Эти матчи помогут нам построить команду к ЧМ», – сказал функционер.

Россия примет бразильцев 23 марта.