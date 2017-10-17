Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Координатор сборной Бразилии: «Сыграем товарищеский матч в Москве, чтобы прочувствовать российскую атмосферу»

    Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар объяснил, чем руководствовалась его команда, когда согласилась сыграть товарищеский матч со сборной России в марте. Причина – желание почувствовать атмосферу.

    «Мы хотим увидеть Россию, местных болельщиков, стадион. Очень важно перед ЧМ проникнуться атмосферой страны-хозяйки. Появится некое понимание, как мы будем жить и работать в России.

    Помимо россиян, мы сыграем с Германией, Англией и Японией. Эти матчи помогут нам построить команду к ЧМ», – сказал функционер.

    Россия примет бразильцев 23 марта.

    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11