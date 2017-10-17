Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией в Москве 23 марта

одна ничья и два поражения или наоборот.,
РФС достиг договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча между национальными командами.
Встреча состоится в Москве 23 марта 2018 года.
Стадион и время начала поединка будут объявлены дополнительно.
Сборные России (СССР) и Бразилии встречались в своей истории 14 раз. Пятикратные чемпионы мира одержали победы в восьми матчах, три встречи завершились вничью и три раза сильнее оказывались отечественные футболисты, в том числе в финале Олимпиады-1988 в Сеуле.