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  • Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией в Москве 23 марта

Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией в Москве 23 марта

17 октября 2017, 17:08
11

РФС достиг договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча между национальными командами.

Встреча состоится в Москве 23 марта 2018 года.

Стадион и время начала поединка будут объявлены дополнительно.

Сборные России (СССР) и Бразилии встречались в своей истории 14 раз. Пятикратные чемпионы мира одержали победы в восьми матчах, три встречи завершились вничью и три раза сильнее оказывались отечественные футболисты, в том числе в финале Олимпиады-1988 в Сеуле.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бразилия
Комментарии (11)
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Italian_93
1508249753
Ну приедет 3й состав
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acer2003
1508250736
Источник - РФС ! Всё писано вилами по воде ))))
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insider_retro
1508250991
Всё оставшееся время РФС будет копить деньги, что бы расплатиться с Бразильской конфедерацией футбола!...))
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directorpg
1508252154
Все равно болеем за Россию!
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Евгений Агеев
1508252898
Ну посмотрим, что из этого получится: Аргентина, Испания, Бразилия. Главное, чтобы у соперников был хотя бы приблизительно основной состав.
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!ce man
1508269936
одна ничья и два поражения или наоборот.,
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