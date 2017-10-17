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    Сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией в Москве 23 марта

    РФС достиг договоренности с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча между национальными командами.

    Встреча состоится в Москве 23 марта 2018 года.

    Стадион и время начала поединка будут объявлены дополнительно.

    Сборные России (СССР) и Бразилии встречались в своей истории 14 раз. Пятикратные чемпионы мира одержали победы в восьми матчах, три встречи завершились вничью и три раза сильнее оказывались отечественные футболисты, в том числе в финале Олимпиады-1988 в Сеуле.

    Источник: РФС

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    17.10.2017 17:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +452

      тёска 17 октября 2017, 22:52

      одна ничья и два поражения или наоборот.,

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 17 октября 2017, 18:08

      Ну посмотрим, что из этого получится: Аргентина, Испания, Бразилия.
      Главное, чтобы у соперников был хотя бы приблизительно основной состав.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Евгений Агеев 17 октября 2017, 19:06

      Основной вроде должен быть, Мутко сказал что это в договоре прописано.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 октября 2017, 17:55

      Все равно болеем за Россию!

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Eвгений Вольнов 17 октября 2017, 22:55

      Здоровья тебе!

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 17:36

      Всё оставшееся время РФС будет копить деньги, что бы расплатиться с Бразильской конфедерацией футбола!...))

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > insider_retro 17 октября 2017, 19:07

      а че их копить Мутко попросит Алишера У и тот заплатит

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 октября 2017, 17:32

      Источник - РФС ! Всё писано вилами по воде ))))

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 17 октября 2017, 17:15

      Ну приедет 3й состав

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