Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Промес: «Осознал, что вырос, когда меня выгнали из академии «Аякса» и когда родилась дочь»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о жизненных событиях, повлиявших на его становление как личности и футболиста.

    «У меня в жизни было два переломных момента, когда я осознал, почему я вырос. Когда я играл в академии «Аякса» – лучшей академии Голландии, – тогда я был молод и уже думал, что стал звездой. На тот момент я чувствовал себя профессионалом. Но из-за плохого поведения меня выгнали из академии, и я вернулся на улицы. Этот и был переломный момент, когда я осознал, что еще не стал звездой и занимался не очень хорошими делами.

    Второй момент произошел, когда я уже был профессиональным футболистом. Тогда я впервые стал отцом и на свет появилась дочь. В тот момент я понял, что не один и должен работать не только для себя, но и для своего ребенка. Мне был 21 год. Это был второй переломный момент в моей жизни», – сказал Промес.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 18:47

      главное вовремя все обдумал и правильные выводы сделал.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 октября 2017, 18:26

      Пустые слова!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18227

      ilichkadr 17 октября 2017, 17:22

      К пустой голове руку не прикладывают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 14:23

      хорошую школу футбола прошел

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Eвгений Вольнов 17 октября 2017, 15:23

      иди на Х... Я уже понял что ты засранец - провокатор. Иди на Х... свою украину, при чем с маленькой буквы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > АрбузБушь 17 октября 2017, 16:11

      каклам все мало)) тут уже покоя на дают))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11