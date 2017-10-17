Промес: «Осознал, что вырос, когда меня выгнали из академии «Аякса» и когда родилась дочь»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о жизненных событиях, повлиявших на его становление как личности и футболиста.

«У меня в жизни было два переломных момента, когда я осознал, почему я вырос. Когда я играл в академии «Аякса» – лучшей академии Голландии, – тогда я был молод и уже думал, что стал звездой. На тот момент я чувствовал себя профессионалом. Но из-за плохого поведения меня выгнали из академии, и я вернулся на улицы. Этот и был переломный момент, когда я осознал, что еще не стал звездой и занимался не очень хорошими делами.

Второй момент произошел, когда я уже был профессиональным футболистом. Тогда я впервые стал отцом и на свет появилась дочь. В тот момент я понял, что не один и должен работать не только для себя, но и для своего ребенка. Мне был 21 год. Это был второй переломный момент в моей жизни», – сказал Промес.