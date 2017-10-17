Нигматуллин надеется на победу «Спартака» над «Севильей», но ставит на ничью

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин заявил, что надеется на победу красно-белых над «Севильей» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. При это он считает, что поединок все же закончится ничейным исходом.

Встреча состоится сегодня, 17 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Я ожидаю, что матч пройдет в равной борьбе. Думаю, что «Спартак» не проиграет и надеюсь, что все-таки победит. Потому что команде по силам занять одно из двух первых мест в группе. Это будет стратегически очень важная игра и нужно дома не проиграть «Севилье». Надо победить, и я с оптимизмом ожидаю игру. Потому что последние матчи «Спартака» были хорошими и это вселяет определенные надежды.

«Спартак» – это все-таки не команда одного игрока и успех приносит хорошая командная игра. Но есть и лидеры – такие, как Денис Глушаков и Квинси Промес. И при действиях команды в атаке основная надежда все же на них. Я надеюсь, что «Спартак» победит, но думаю, что счет матча будет ничейным – 1:1», – сказал Нигматуллин.