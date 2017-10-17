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    Нигматуллин: «Судьба «Спартака» в Лиге чемпионов зависит от матчей с лидерами»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин признал очевидных фаворитов группы Е Лиги чемпионов – «Севилью» и «Ливерпуль». При этом экс-футболист уверен, что у «Спартака» есть шансы на выход в плей-офф турнира.

    «Спартак» попал в очень непростую группу. Очевидно, что «Ливерпуль» и «Севилья» – фавориты этого квартета. И, конечно, в дальнейшей судьбе красно-белых в Лиге чемпионов почти все будет решаться в очных встречах с лидерами.

    Хорошо, что удалось зацепиться за очки с «Ливерпулем» дома, хотя в гостях с англичанами будет гораздо сложнее. Надеюсь, у москвичей получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами и постараться занять одно из первых двух мест в группе, чтобы весной продолжить участие в турнире», – заявил Нигматуллин.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    17.10.2017 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 17 октября 2017, 11:23

      Глубокомысленный заголовок!

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