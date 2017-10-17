Нигматуллин: «Судьба «Спартака» в Лиге чемпионов зависит от матчей с лидерами»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин признал очевидных фаворитов группы Е Лиги чемпионов – «Севилью» и «Ливерпуль». При этом экс-футболист уверен, что у «Спартака» есть шансы на выход в плей-офф турнира.

«Спартак» попал в очень непростую группу. Очевидно, что «Ливерпуль» и «Севилья» – фавориты этого квартета. И, конечно, в дальнейшей судьбе красно-белых в Лиге чемпионов почти все будет решаться в очных встречах с лидерами.

Хорошо, что удалось зацепиться за очки с «Ливерпулем» дома, хотя в гостях с англичанами будет гораздо сложнее. Надеюсь, у москвичей получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами и постараться занять одно из первых двух мест в группе, чтобы весной продолжить участие в турнире», – заявил Нигматуллин.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.