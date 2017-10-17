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    Иско: «Играя в «Реале» – нужно всегда побеждать»

    Полузащитник «Реала» Иско считает, что заслуженно занимает место в составе мадридского клуба. Футболист признался, что долго шел к этому.

    «Лига чемпионов для «Реала» всегда имеет особенное значение. У нас будет хорошая возможность упрочить лидирующие позиции в группе. Постараемся сыграть хорошо и взять три очка.

    Выступать за «Реал» не легко. Нужно все время побеждать. Здесь собраны лучшие игроки мира, и конкуренция за места в составе очень остра. Мне кажется, я здесь нахожусь заслуженно. Я терпеливо ждал своего часа и был готов, когда он настал. Я упорно работал в ожидании этого момента несколько лет.

    Атмосфера в раздевалке великолепная. Нет предела нашей уверенности в своих силах с учетом того, чего мы добились в прошлом сезоне. Мы жаждем и дальше выигрывать титулы. Ротация состава дает хороший результат, и с этого момента «Реал» будет играть все лучше и лучше, поскольку возвращаются в строй травмированные», – сказал Иско.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Тоттенхэм» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 08:17
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