Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов сказал, что «Зениту» не нужен Халк

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение по поводу возможного возвращения Халка в «Зенит». Нападающий покинул петербургский клуб в июле 2016 года. Сумма трансфера в «Шанхай СИПГ» составила 55,8 миллионов евро.

    «Есть такая пословица: «В одну реку два раза не входят». Тем более река китайская, там другие соблазны. Конечно, никогда не говори «никогда», но не нужен нам Халк, и никто не нужен. Уже есть набор игроков достаточный», — сказал Орлов в эфире «Зенит Радио».

    В текущем сезоне Халк забил 24 гола и отдал 13 результативных передач в 35-ти матчах всех турниров.

    «Зенит» после 13-ти туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 октября 2017, 06:52

      Пригодился бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 октября 2017, 00:54

      Халк действительно был классным игроком. А сейчас второй набор шлака уже. Цыганский шлак распихивали куда только можно, теперь Кончини понавёз г...а всякого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 16 октября 2017, 23:44

      еще один старческий маразм

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 22:39

      А кто будет дереву в голову попадать?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 22:26

      конечно Дзюба как 3 Халка у вас херачит за всех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 22:25

      не удивлюсь если он скоро скажет что Зениту и Газпром не нужен!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 16 октября 2017, 21:59

      Насчёт "никто не нужен" Орлов погорячился :)
      Лигу Чемпионов ещё не выиграли :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 октября 2017, 21:55

      орлов видать халку задолжал,вот и не хочет видеть в Зените.. придется долг вернуть..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 16 октября 2017, 21:23

      А вот я считаю - не помешал бы!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Parham 16 октября 2017, 22:18

      Соглашусь с этим мнением-за этим игроком будут подтягиваться молодые россияне, да и после Халка в нашем чемпионате игроков такого уровня пока нет.Он сам мечтает вернуться в Россию-сказал во время Кубка Конфедераций.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 21:14

      Геннадий Сергеевич , уважаем ваше решение. Думаем Манчини подчинится безропотно.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11