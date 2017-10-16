Орлов сказал, что «Зениту» не нужен Халк

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение по поводу возможного возвращения Халка в «Зенит». Нападающий покинул петербургский клуб в июле 2016 года. Сумма трансфера в «Шанхай СИПГ» составила 55,8 миллионов евро.

«Есть такая пословица: «В одну реку два раза не входят». Тем более река китайская, там другие соблазны. Конечно, никогда не говори «никогда», но не нужен нам Халк, и никто не нужен. Уже есть набор игроков достаточный», — сказал Орлов в эфире «Зенит Радио».

В текущем сезоне Халк забил 24 гола и отдал 13 результативных передач в 35-ти матчах всех турниров.

«Зенит» после 13-ти туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице.