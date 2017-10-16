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Орлов сказал, что «Зениту» не нужен Халк

16 октября 2017, 20:50
13

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов выразил мнение по поводу возможного возвращения Халка в «Зенит». Нападающий покинул петербургский клуб в июле 2016 года. Сумма трансфера в «Шанхай СИПГ» составила 55,8 миллионов евро.

«Есть такая пословица: «В одну реку два раза не входят». Тем более река китайская, там другие соблазны. Конечно, никогда не говори «никогда», но не нужен нам Халк, и никто не нужен. Уже есть набор игроков достаточный», — сказал Орлов в эфире «Зенит Радио».

В текущем сезоне Халк забил 24 гола и отдал 13 результативных передач в 35-ти матчах всех турниров.

«Зенит» после 13-ти туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1508177670
Геннадий Сергеевич , уважаем ваше решение. Думаем Манчини подчинится безропотно.
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Parham
1508178201
А вот я считаю - не помешал бы!
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кошмарик
1508180158
орлов видать халку задолжал,вот и не хочет видеть в Зените.. придется долг вернуть..
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Измайловский Кочегар
1508180364
Насчёт "никто не нужен" Орлов погорячился :) Лигу Чемпионов ещё не выиграли :)
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Отчаянный Пердун
1508181942
не удивлюсь если он скоро скажет что Зениту и Газпром не нужен!!!
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Полная Канистра
1508181971
конечно Дзюба как 3 Халка у вас херачит за всех
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Диктор
1508182768
А кто будет дереву в голову попадать?
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Garrincha58
1508186698
еще один старческий маразм
Ответить
Супермачо
1508190895
Халк действительно был классным игроком. А сейчас второй набор шлака уже. Цыганский шлак распихивали куда только можно, теперь Кончини понавёз г...а всякого.
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С@НЁК.
1508212347
Пригодился бы
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