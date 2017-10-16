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  • Мостовой: «Карпин готов тренировать в Испании? Зидану пока не стоит волноваться»

Мостовой: «Карпин готов тренировать в Испании? Зидану пока не стоит волноваться»

16 октября 2017, 19:52
31

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова Валерия Карпина о готовности возглавить испанский клуб.

«Меня тоже можно спросить, не хочу ли возглавить какой-нибудь клуб, я соглашусь. Раньше часто спрашивали: «Почему не тренируете?» Меня не берут, поэтому и не тренирую. Так же и здесь, если где-то пригласят, то почему бы и нет: и в Испании, и в России. Почему другие, кто сделал меньше для футбола, и в частности российского, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут?

Зинедину Зидану пока волноваться не стоит. Хотя, когда он пришел, его тоже критиковали, у него были проблемы с бумагами. А я говорю: «Человек 30 лет играл в футбол, какие бумаги, какая лицензия?!» Кстати, когда Валера Карпин пришел в «Спартак», у него тоже не было ни лицензии, ни бумаг — ничего. Надо уходить от этих стереотипов! Люди отыграли по 25-30 лет, какие бумаги? Даже не знаю, какой клуб в Испании Карпин мог бы возглавить», — сказал 49-летний экс-игрок сборной России.

Карпин также тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Сельта Россия Мостовой Александр
Комментарии (31)
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Garrincha58
1508173505
кому то в носу ковыряться,а кому то Реал тренировать так что молчал бы уж
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DOCTOR PENALTY
1508173729
Шалимов и Карпин вызывают шквал критики. Тоже самое было бы и с Мостовым и Канчельскисом , если бы тренировали . Это называется любить по-русски. А ведь они самые выдающиеся игроки проявишие себя в топовых зарубежных клубах. Думаю что отношение к ним крайне необъективное.
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insider_retro
1508174422
А может не надо всем футболистам в тренеры подаваться??!...)) Неудачных карьер значительно больше успешных...
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zigbert
1508175152
Конечно не всегда хороший игрок становится хорошим тренером.Неплохо начать тренерскую карьеру с низших лиг,как это делают например Тихонов и Парфенов,что-бы проверить себя на состоятельность.
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Полная Канистра
1508175783
я не понял мостового че он плетёт кто у нас 25-30 отпахал на поле допустим 17 пацан приходит в клуб и 30 лет пашет на поле и уходя получается все 47 лет. Чудик еще один
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Полная Канистра
1508176331
мостовой учи математику с возрастом кто и когда пришел в футбол и закончил играть давай всех по фамильно может ты до 50 лет пахал а то сразу выложил люди по 25-30 лет отыграли
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turist82
1508177609
Блин вот хоть камнями меня закидайте, а мне Спартак Карпина нравился больше чем Спартак Карреры. Обороняться не умели оба, но Карпин зная это - шел в атаку чтоб забить больше чем пропустит, а Каррера - после 1-0 садится в оборону...часто - безрезультатно. Спартак Карпина давил, и если противник дрогнул то ровняли его с землёй. И до чемпионства Карпину не хватило полшага..один косяк джанаева все испортил
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nailvakh
1508178650
В чем, в чем, а в этом Мостовой прав, Карпин отличный тренер, но сми не дают ему тренировать, вечно пишут, что он ни какой. С лажовым по составу спартаком второе место - это отличный результат. Думаю в этом сезоне семин подоспеет, вот туда Валере и надо.
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fanchik
1508217542
"Награжденные футбольною звездой,Кончельскис ,Карпин,Мостовой.Словно крутые музыканты,ноты зная,И в душе футболом дерижировать мечтая.Собрались тренировать,но там не легкий труд.И как оказалось, их там совсем не ждут.И как многие быть может удивитесь.Но в тренерство вы явно не годитесь
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OfaZavr
1508225759
а приглашений почему нет, потому что "специалисты" видимо такие.
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