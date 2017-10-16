Мостовой: «Карпин готов тренировать в Испании? Зидану пока не стоит волноваться»

Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова Валерия Карпина о готовности возглавить испанский клуб.

«Меня тоже можно спросить, не хочу ли возглавить какой-нибудь клуб, я соглашусь. Раньше часто спрашивали: «Почему не тренируете?» Меня не берут, поэтому и не тренирую. Так же и здесь, если где-то пригласят, то почему бы и нет: и в Испании, и в России. Почему другие, кто сделал меньше для футбола, и в частности российского, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут?

Зинедину Зидану пока волноваться не стоит. Хотя, когда он пришел, его тоже критиковали, у него были проблемы с бумагами. А я говорю: «Человек 30 лет играл в футбол, какие бумаги, какая лицензия?!» Кстати, когда Валера Карпин пришел в «Спартак», у него тоже не было ни лицензии, ни бумаг — ничего. Надо уходить от этих стереотипов! Люди отыграли по 25-30 лет, какие бумаги? Даже не знаю, какой клуб в Испании Карпин мог бы возглавить», — сказал 49-летний экс-игрок сборной России.

Карпин также тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира.