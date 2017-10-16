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    Мостовой: «Карпин готов тренировать в Испании? Зидану пока не стоит волноваться»

    Бывший нападающий «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал слова Валерия Карпина о готовности возглавить испанский клуб.

    «Меня тоже можно спросить, не хочу ли возглавить какой-нибудь клуб, я соглашусь. Раньше часто спрашивали: «Почему не тренируете?» Меня не берут, поэтому и не тренирую. Так же и здесь, если где-то пригласят, то почему бы и нет: и в Испании, и в России. Почему другие, кто сделал меньше для футбола, и в частности российского, тренируют, а Карпин, Мостовой или Канчельскис не могут?

    Зинедину Зидану пока волноваться не стоит. Хотя, когда он пришел, его тоже критиковали, у него были проблемы с бумагами. А я говорю: «Человек 30 лет играл в футбол, какие бумаги, какая лицензия?!» Кстати, когда Валера Карпин пришел в «Спартак», у него тоже не было ни лицензии, ни бумаг — ничего. Надо уходить от этих стереотипов! Люди отыграли по 25-30 лет, какие бумаги? Даже не знаю, какой клуб в Испании Карпин мог бы возглавить», — сказал 49-летний экс-игрок сборной России.

    Карпин также тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 19:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 17 октября 2017, 21:25

      А он волновался

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 10:35

      а приглашений почему нет, потому что "специалисты" видимо такие.

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 октября 2017, 08:19

      "Награжденные футбольною звездой,Кончельскис ,Карпин,Мостовой.Словно крутые музыканты,ноты зная,И в душе футболом дерижировать мечтая.Собрались тренировать,но там не легкий труд.И как оказалось, их там совсем не ждут.И как многие быть может удивитесь.Но в тренерство вы явно не годитесь

      2
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 16 октября 2017, 21:30

      В чем, в чем, а в этом Мостовой прав, Карпин отличный тренер, но сми не дают ему тренировать, вечно пишут, что он ни какой. С лажовым по составу спартаком второе место - это отличный результат. Думаю в этом сезоне семин подоспеет, вот туда Валере и надо.

      2
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 21:17

      В Армавир..

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 октября 2017, 21:13

      Блин вот хоть камнями меня закидайте, а мне Спартак Карпина нравился больше чем Спартак Карреры. Обороняться не умели оба, но Карпин зная это - шел в атаку чтоб забить больше чем пропустит, а Каррера - после 1-0 садится в оборону...часто - безрезультатно. Спартак Карпина давил, и если противник дрогнул то ровняли его с землёй. И до чемпионства Карпину не хватило полшага..один косяк джанаева все испортил

      3
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 16 октября 2017, 21:09

      Карпину не тренером надо, мне больше нравилось его работа на МАТЧ ТВ, так как он мало кто рубит, он не под кого там не стелился, а в глаза говорил, как есть, пусть на журфак идет, больше пользы будет. Лично я точно бы "футбол с Карпиным" смотре, а если еще туда Бубнова... Короче, дайте Валере поработать на МАТЧ ТВ.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > rostik-100 16 октября 2017, 21:15

      В этом весь Карпин. Мужик. Уважаю. Может сказать все как есть. А помните как он после поражения к фанатам вышел и поговорил как мужик, ответить на все. А не сбежал трусливо в автобус. Уважаю и все тут. Наш человек!

      2
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 16 октября 2017, 21:07

      Торпедо и Мальорка серьезной уровень, мегатренер

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 20:52

      мостовой учи математику с возрастом кто и когда пришел в футбол и закончил играть давай всех по фамильно может ты до 50 лет пахал а то сразу выложил люди по 25-30 лет отыграли

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2017, 20:43

      я не понял мостового че он плетёт кто у нас 25-30 отпахал на поле допустим 17 пацан приходит в клуб и 30 лет пашет на поле и уходя получается все 47 лет. Чудик еще один

      6
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > Полная Канистра 17 октября 2017, 03:26

      В футбол не в 17 приходят а в 5-6 и пашут детки будь здоров.

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