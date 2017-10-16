Карпин: «Думаю, я готов снова тренировать в Испании»

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин заявил, что несмотря на неудачный опыт он опять готов попробовать себя в роли наставника одного из испанских клубов.

«У меня уже был неудачный опыт в «Мальорке» (прим. – Карпин возглавлял клуб с августа 2014 по февраль 2015 года, но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами), но думаю, что я снова готов тренировать в Испании. Посмотрим, появятся ли после этого интервью предложения», – сказал Карпин.