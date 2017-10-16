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    Карпин: «Думаю, я готов снова тренировать в Испании»

    Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин заявил, что несмотря на неудачный опыт он опять готов попробовать себя в роли наставника одного из испанских клубов.

    «У меня уже был неудачный опыт в «Мальорке» (прим. – Карпин возглавлял клуб с августа 2014 по февраль 2015 года, но был уволен в связи с неудовлетворительными результатами), но думаю, что я снова готов тренировать в Испании. Посмотрим, появятся ли после этого интервью предложения», – сказал Карпин.

    Источник: AS

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    16.10.2017 16:43
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 октября 2017, 20:09

      валера твой клуб барселона на меньшее не соглашйся

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 16 октября 2017, 19:21

      А вот готова ли к такому повороту событий Испания - большой вопрос...

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 16 октября 2017, 19:02

      Валер, только в Барсу не ходи... Два гения в команде- перебор)

      4
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 октября 2017, 18:29

      Читай вайбер и ватсап, предложения уже сыпятся

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 18:27

      вначале сказал что соскучился по тренерской работе и нет предложений, думает что не нужен что ли никому, теперь может таким способом попробовать. посмотрим будут ли предложения)))

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 18:27

      Чувствуется процесс идёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 октября 2017, 18:22

      Алькоркон или Альбасете ?!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ribavadim 16 октября 2017, 19:34

      отсасуна рвётся в примеру без волеры,без него может и не получиться))))))))))

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 октября 2017, 18:04

      Умом Валеру не понять,
      Аршином целым не измерять,
      У него особенная стать,
      В Валеру можно только верить!!!

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Lester84 16 октября 2017, 18:24

      Я помню чудное мгновенье!
      Реал позвал меня служить!!!
      Я думал круче я Зидана!
      Но нет! Толчок лишь сторожить..........
      В.Карпин

      4
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 октября 2017, 18:00

      ВЕРИМ!!!

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 октября 2017, 17:39

      индюк тоже думал...

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