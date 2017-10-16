Воробьев: «Поражение «Зенита» – результат матчей сборных»

Бывший защитник «Зенита» Николай Воробьев заявил, что команда потерпела поражение в матче 13-го тура РФПЛ от «Арсенала» из-за разного состояния игроков после приезда из сборных своих стран. По его словам, на футболистах сказались как нагрузки в национальных командах, так и длительные перелеты.

«Это легко можно объяснить прошедшими матчами сборных. Игроки из национальных команд возвращаются в разном состоянии. Речь и о психологии, и о физических кондициях, и о игровом тонусе. У тренерского штаба клуба есть возможность все это оценить на тренировках. Конечно же, это учитывается.

Не стоит забывать и про медобследования, которые тоже проводятся после приезда игроков из сборных. Все это учитывается при выборе состава. Есть, разумеется, и какие-то тактические нюансы. Следовало учитывать стиль игры «Арсенала» и предстоящий матч в Лиге Европы. Так что стратегическая составляющая тоже имела место быть.

Это тоже связано с тем, что много игроков возвратились из сборных. Их состояние я бы назвал не разобранным, а разным. Кто-то приехал уставшим после большой нагрузки. Кто-то наоборот просидел на скамейке запасных и понизил свой игровой тонус.

Плюс в сборных совершенно другие требования: и игровые, и ментальные. Если более конкретно говорить об аргентинцах, то у них и вовсе был длительный тяжелый перелет. Это тоже сказывается на состоянии футболистов. В каком-то смысле поражение «Зенита» – результат матчей сборных», – считает Воробьев.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.