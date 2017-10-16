Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Воробьев: «Поражение «Зенита» – результат матчей сборных»

    Бывший защитник «Зенита» Николай Воробьев заявил, что команда потерпела поражение в матче 13-го тура РФПЛ от «Арсенала» из-за разного состояния игроков после приезда из сборных своих стран. По его словам, на футболистах сказались как нагрузки в национальных командах, так и длительные перелеты.

    «Это легко можно объяснить прошедшими матчами сборных. Игроки из национальных команд возвращаются в разном состоянии. Речь и о психологии, и о физических кондициях, и о игровом тонусе. У тренерского штаба клуба есть возможность все это оценить на тренировках. Конечно же, это учитывается.

    Не стоит забывать и про медобследования, которые тоже проводятся после приезда игроков из сборных. Все это учитывается при выборе состава. Есть, разумеется, и какие-то тактические нюансы. Следовало учитывать стиль игры «Арсенала» и предстоящий матч в Лиге Европы. Так что стратегическая составляющая тоже имела место быть.

    Это тоже связано с тем, что много игроков возвратились из сборных. Их состояние я бы назвал не разобранным, а разным. Кто-то приехал уставшим после большой нагрузки. Кто-то наоборот просидел на скамейке запасных и понизил свой игровой тонус.

    Плюс в сборных совершенно другие требования: и игровые, и ментальные. Если более конкретно говорить об аргентинцах, то у них и вовсе был длительный тяжелый перелет. Это тоже сказывается на состоянии футболистов. В каком-то смысле поражение «Зенита» – результат матчей сборных», – считает Воробьев.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 октября 2017, 05:45

      просто команду опустили с небес на землю вовремя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      LERDAV 16 октября 2017, 15:31

      самоуверенность играков Зенита перед командой внижней части таблицы. Причем здесь игра в сборной/товарическая/. А как же профи футболиста Англии,Германии и других ЧМ стран играют с большей нагрузкой чем Зенит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 16 октября 2017, 15:18

      Это в первую очередь провал тренера. Футболистов такое количество , что можно было всех скамеечников поставить и , по меньшей мере, хуже не было бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:57

      не нужно оправданий, а как вон в топ-чемпах столько игр проводят и успевают переключиться со сборной на клуб. Зеня вроде себя к таким причислял, а на деле вот так получилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 16 октября 2017, 11:38

      Играли с Арсеналом, а в подсознании был Русенборг!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 16 октября 2017, 09:58

      Поражение Зенита - это результат антифутбола Арсенала

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11