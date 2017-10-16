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  • Глушаков: «После хороших матчей болельщики любят, после плохих – критикуют»

Глушаков: «После хороших матчей болельщики любят, после плохих – критикуют»

16 октября 2017, 01:03
10

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношении болельщиков к команде.

«Если судить по сообщениям в инстаграме, то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют.

Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаeшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил.

Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе», — сказал игрок.

После 13 туров «Спартак» с 20 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1508105843
Пока на вас ходим - будем хвалить и ругать. Перестанем ходить , никто вам слова плохого не скажет.
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<Бывший Футболист>
1508109371
сказал как отрезал!
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Опорник84
1508120076
А не надо бегать из последний сил, надо играть и выкладываться, тогда и мы будем меньше критиковать, будем только хвалить!
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alex-76
1508121936
Ты нашёл свою команду((((
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С@НЁК.
1508124142
Это нормально.
Ответить
Sosisochkin
1508126908
Логично
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Диктор
1508130644
Кто старое помянет тому глаз вон-но при одном условии,взяли сейчас темп не сбавляйте его играйте на выигрыш через не могу-тогда вы будете частью великого Спартака.( я говорил про чемпионат России)
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Dominator777
1508133931
В футболе всегда так - что заслужил, то и получил.
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OfaZavr
1508143482
так везде происходит, это норма. болельщики ждут только лучшего.
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Александ1982
1508165767
можно и проиграть достойно, если болельщики видят что ты выложился весь но проиграл, поддержат и критики не будет
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