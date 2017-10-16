Глушаков: «После хороших матчей болельщики любят, после плохих – критикуют»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношении болельщиков к команде.

«Если судить по сообщениям в инстаграме, то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют.

Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаeшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил.

Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе», — сказал игрок.

После 13 туров «Спартак» с 20 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице.