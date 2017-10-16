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    Глушаков: «После хороших матчей болельщики любят, после плохих – критикуют»

    Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об отношении болельщиков к команде.

    «Если судить по сообщениям в инстаграме, то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют.

    Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаeшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил.

    Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе», — сказал игрок.

    После 13 туров «Спартак» с 20 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 01:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 октября 2017, 17:56

      можно и проиграть достойно, если болельщики видят что ты выложился весь но проиграл, поддержат и критики не будет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:44

      так везде происходит, это норма. болельщики ждут только лучшего.

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 16 октября 2017, 09:05

      В футболе всегда так - что заслужил, то и получил.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 08:10

      Кто старое помянет тому глаз вон-но при одном условии,взяли сейчас темп не сбавляйте его играйте на выигрыш через не могу-тогда вы будете частью великого Спартака.( я говорил про чемпионат России)

      1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 16 октября 2017, 07:08

      Логично

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 16 октября 2017, 06:22

      Это нормально.

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      Рейтинг: +504

      alex-76 16 октября 2017, 05:45

      Ты нашёл свою команду((((

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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 16 октября 2017, 05:14

      А не надо бегать из последний сил, надо играть и выкладываться, тогда и мы будем меньше критиковать, будем только хвалить!

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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 16 октября 2017, 02:16

      сказал как отрезал!

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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 01:17

      Пока на вас ходим - будем хвалить и ругать. Перестанем ходить , никто вам слова плохого не скажет.

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