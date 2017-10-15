Неймар в матче с «Дижоном» в первом тайме ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника

«ПСЖ» в 9-м туре чемпионата Франции в гостях обыграл «Дижон» (2:1). Один из лидеров парижан Неймар в первом тайме 35 раз касался мяча. При этом, ни одно из данных действий бразилец не совершил в штрафной площади соперника.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в летнее трансферное окно за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.