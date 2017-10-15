Дракслер намекнул на свою лояльность к «Арсеналу»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Англии. Футболист намекнул на переход в «Арсенал», разместив в социальной сети фотографию с футболкой «канониров». Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересована и «Барселона». «ПСЖ» готов продать немца в ближайшие трансферные окна. Рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Дракслер провел в чемпионате Франции семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.