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    Дракслер намекнул на свою лояльность к «Арсеналу»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Англии. Футболист намекнул на переход в «Арсенал», разместив в социальной сети фотографию с футболкой «канониров». Ранее сообщалось, что в хавбеке заинтересована и «Барселона». «ПСЖ» готов продать немца в ближайшие трансферные окна. Рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

    В текущем сезоне Дракслер провел в чемпионате Франции семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.10.2017 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 17 октября 2017, 13:20

      Да при чем тут лояльность Арсеналу? Дракслер с Колашинацем долгое время играли вместе в Шальке-04. Юлиан просто выразил поддержку бывшему сокоманднику.

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 15 октября 2017, 09:14

      Дедушка Венгер любит кого помоложе,туда ему и дорога.

      -1
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