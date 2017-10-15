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    Миланов: «Если ЦСКА будет брать очки дома, то выйдет на первое место»

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов отметил, что команде тяжело играть в плотном графике на данный момент из-за обилия травмированных. При этом футболист надеется на улучшение показателей в домашних матчах.

    «Понятно, что каждые 3 дня тяжело играть в таком составе, но надеюсь, что к среде Головин, Березуцкий, Васин вернутся. В следующие выходные у нас еще игра с «Зенитом», очень тяжелая неделя.

    Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, будем на первом месте, — сказал Миланов.

    ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.10.2017 08:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 13:17

      Отдаю должное Цска - борются в любом составе и добывают очки.Желаю удачи в лиге чемпионов,а на Зенит уже силёнок не хватит.Цейтнот.

      3
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 октября 2017, 12:51

      эх, если бы, да кабы... играть в футбол надо...

      0
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 15 октября 2017, 10:37

      То станете чемпионами по рекошетам и игре пешком. Ужасное впечатление от матча ЦСКА в Краснодаре. Одним словом- антифутбол рулит, поэтому в Европе ничего не светит

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 10:36

      Зенит натянет конскую шкуру на барабан.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 15 октября 2017, 09:25

      Дома нужно брать все очки и более 60% - на выезде. Но с таким составом это нереально. Не будет усиления в зимнее трансферное окно - не будет и медалей и прощай ЛЧ.

      8
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Dominator777 15 октября 2017, 12:32

      В общих чертах так и есть! Это если сильно не вдаваться в математику и прогнозирование игр конкурентов...

      3
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 15 октября 2017, 09:25

      Здесь всё решит игра с Зенитом. Победа- поборются за чемп. Не выиграют за 2-3 места будут боротся.

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 октября 2017, 08:43

      Нужно играть!!!

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