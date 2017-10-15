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  • Миланов: «Если ЦСКА будет брать очки дома, то выйдет на первое место»

Миланов: «Если ЦСКА будет брать очки дома, то выйдет на первое место»

15 октября 2017, 08:30
9

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов отметил, что команде тяжело играть в плотном графике на данный момент из-за обилия травмированных. При этом футболист надеется на улучшение показателей в домашних матчах.

«Понятно, что каждые 3 дня тяжело играть в таком составе, но надеюсь, что к среде Головин, Березуцкий, Васин вернутся. В следующие выходные у нас еще игра с «Зенитом», очень тяжелая неделя.

Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, будем на первом месте, — сказал Миланов.

ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (9)
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directorpg
1508046193
Нужно играть!!!
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Silver 76
1508048714
Здесь всё решит игра с Зенитом. Победа- поборются за чемп. Не выиграют за 2-3 места будут боротся.
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Dominator777
1508048736
Дома нужно брать все очки и более 60% - на выезде. Но с таким составом это нереально. Не будет усиления в зимнее трансферное окно - не будет и медалей и прощай ЛЧ.
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prezent2017
1508052968
Зенит натянет конскую шкуру на барабан.
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VIKZH
1508053063
То станете чемпионами по рекошетам и игре пешком. Ужасное впечатление от матча ЦСКА в Краснодаре. Одним словом- антифутбол рулит, поэтому в Европе ничего не светит
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vovan55
1508061066
эх, если бы, да кабы... играть в футбол надо...
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Gullit 76
1508062673
Отдаю должное Цска - борются в любом составе и добывают очки.Желаю удачи в лиге чемпионов,а на Зенит уже силёнок не хватит.Цейтнот.
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VVM1964
1508075429
НЕ В ЭТОМ ГОДУ . ВАМ ЕЩЕ ЗА ЛЕ ПРИДЕТСЯ ПОБОРОТЬСЯ .
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