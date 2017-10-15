Миланов: «Если ЦСКА будет брать очки дома, то выйдет на первое место»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов отметил, что команде тяжело играть в плотном графике на данный момент из-за обилия травмированных. При этом футболист надеется на улучшение показателей в домашних матчах.

«Понятно, что каждые 3 дня тяжело играть в таком составе, но надеюсь, что к среде Головин, Березуцкий, Васин вернутся. В следующие выходные у нас еще игра с «Зенитом», очень тяжелая неделя.

Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, будем на первом месте, — сказал Миланов.

ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

