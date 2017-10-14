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    Ходжсон стал вторым тренером, обыгравшим «Челси» с четырьмя клубами

    «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура добился победы над «Челси» со счетом 2:1. Команда выиграла впервые за сезон АПЛ и забила первый за 12 часов мяч на турнире.

    Главный тренер «стекольщиков» Рой Ходжсон обыграл синих с четвертым клубом в своей карьере. По этому показателю 70-летний специалист сравнялся с экс-главным тренером «Пэласа» Сэмом Эллардайсом.

    Ходжсон возглавил команду в сентябре, сменив в должности Франка де Бура.

    По итогам встречи «Кристал Пэлас» набрал первые три очка за сезон и остался на 20-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: Opta

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    14.10.2017 19:36
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