Клопп: «Судья мог удалить Лукаку за удар Ловрена. Возможо, тогда результат был бы другим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог ничьей с «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура Премьер-лиги.

«Мы провели хороший матч. Думаю, мы заслужили три очка. Нам не повезло как минимум в двух-трех ситуациях. Момент с сэйвом Де Хеа (после удара Матипа – прим. «Бомбардира») также был опасен.

Сегодня мы увидели много хороших действий в индивидуальном плане. Последние наши матчи не были идеальными, но даже в них мы сохраняли концентрацию. Когда соперник играет с упором на защиту, нельзя создать 20 опасных моментов.

Думаю, арбитр должен был назначить пенальти. Позже могла быть красная карточка для Лукаку за инцидент с Ловреном (ударил пяткой в голову). Если бы эти две ситуации решились по-другому, возможно, был бы и другой результат», – сказал 50-летний специалист.

По итогам встречи на «Энфилде» мерсисайдцы поднялись на пятое место в турнирной таблице.