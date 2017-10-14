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    Клопп: «Судья мог удалить Лукаку за удар Ловрена. Возможо, тогда результат был бы другим»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог ничьей с «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура Премьер-лиги.

    «Мы провели хороший матч. Думаю, мы заслужили три очка. Нам не повезло как минимум в двух-трех ситуациях. Момент с сэйвом Де Хеа (после удара Матипа – прим. «Бомбардира») также был опасен.

    Сегодня мы увидели много хороших действий в индивидуальном плане. Последние наши матчи не были идеальными, но даже в них мы сохраняли концентрацию. Когда соперник играет с упором на защиту, нельзя создать 20 опасных моментов.

    Думаю, арбитр должен был назначить пенальти. Позже могла быть красная карточка для Лукаку за инцидент с Ловреном (ударил пяткой в голову). Если бы эти две ситуации решились по-другому, возможно, был бы и другой результат», – сказал 50-летний специалист.

    По итогам встречи на «Энфилде» мерсисайдцы поднялись на пятое место в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    14.10.2017 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 октября 2017, 23:14

      Надо моменты реализовывать, а не пенять на судью

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      Рейтинг: +47

      red-killer 14 октября 2017, 17:51

      За такое чтоб удалили?Клопп будь мужиком не надо винить других.

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