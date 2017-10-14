Моуринью: «Ничья в матче с «Ливерпулем» – позитивный момент для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

«Мы нанесли один удар в створ ворот. Да, журналистам легко критиковать нас за это, но руководить командой с бровки поля куда тяжелее. Полузащита «Ливерпуля» провела очень сильный матч.

В переломных моментах игры они оказывались быстрее нас. У меня не было возможности изменить ход игры, поэтому очко в сегодняшнем матче – позитивный момент для нас», – сказал 54-летний португалец.

«Красные дьяволы» набрали 20 баллов и возглавили турнирную таблицу. «Манчестер Сити», отстающий на один пункт, в 17:00 начнет матч против «Стока».