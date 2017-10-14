Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью: «Ничья в матче с «Ливерпулем» – позитивный момент для «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    «Мы нанесли один удар в створ ворот. Да, журналистам легко критиковать нас за это, но руководить командой с бровки поля куда тяжелее. Полузащита «Ливерпуля» провела очень сильный матч.

    В переломных моментах игры они оказывались быстрее нас. У меня не было возможности изменить ход игры, поэтому очко в сегодняшнем матче – позитивный момент для нас», – сказал 54-летний португалец.

    «Красные дьяволы» набрали 20 баллов и возглавили турнирную таблицу. «Манчестер Сити», отстающий на один пункт, в 17:00 начнет матч против «Стока».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 16:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 14 октября 2017, 18:29

      21 мин в штрафной мана игра рукой судья молчит ,второй тайм коутиньо сбивают подножкой у линии штрафной но со стороны ворот 110% пенальти судья молчит для чего такой футбол кто смотпел объясните

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 14 октября 2017, 16:50

      Ну - объективен. Ливер сегодня сыграл хорошо и сильно. Но во втором тайме было скучно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 17:45

      превед

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 18:42

      распить холодненькой...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11