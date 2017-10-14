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  • Масалитин: «Краснодар» сосредоточился на чемпионате России. ЦСКА будет очень тяжело»

Масалитин: «Краснодар» сосредоточился на чемпионате России. ЦСКА будет очень тяжело»

14 октября 2017, 15:22
5

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился прогнозом на сегодняшний матч армейцев и «Краснодара» в рамках 13-го тура РФПЛ.

«ЦСКА будет очень тяжело. У «армейцев» каждый игрок на вес золота, а тут они еще и многих потеряли. Это скажется на игре команды в субботу. Даже не могу выделить, какая потеря серьезнее. В этой ситуации должна выстреливать молодежь. В «Краснодаре» уже себя проявляли молодые игроки в этом сезоне. Но шансы у «армейцев» всегда есть. Уверен, что ЦСКА сумеет забить.

Что касается «Краснодара», то до начала чемпионата я считал его одним из главных претендентов на золото. «Быки» вылетели из еврокубков, вылетели из Кубка России, сосредоточились на чемпионате России. У них сыгранный состав и очень хорошая молодежь. Но сейчас вот последние игры расстроили сильно. Хоть я и продолжаю считать команду Шалимова одним из основных конкурентов «Зенита» в борьбе за золото», — сказал 51-летний Масалитин.

Из-за травм команде Виктора Гончаренко не смогут помочь Василий Березуцкий, Виктор Васин, Александр Головин и Алан Дзагоев.

Матч в Краснодаре начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Масалитин Валерий
Комментарии (5)
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3a zenit
1507985364
ЦСКА победит,цель краснодара ЛЕ-которую он просрал удачно чтоб потом выйти в ЛЕ-гениально!
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cska-62
1507985734
Быки что-то не впечатляют! Не думаю, что сегодня они преобразятся. А ЦСКА просто нужны очки. С такими потерями не до голевой феерии. И не до красивой и комбинационной игры. Но с Витиньо и молодыми форвардами на победу можно расчитывать. Минимум - на ничью.
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серега кашин
1507986537
думаю краснодар все-таки победит цска
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за ЦСКА с 1980г
1507987892
А когда ЦСКА было ОЧЕНЬ легко..? Не думаю что ЦСКА победит. Да и на ничью ещё наиграть надо..
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Аид666
1508004367
Шалимову привет... Игра как минимум год одна и та же... ЛЕ показала что идет на спад игра клуба...
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