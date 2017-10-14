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    Масалитин: «Краснодар» сосредоточился на чемпионате России. ЦСКА будет очень тяжело»

    Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился прогнозом на сегодняшний матч армейцев и «Краснодара» в рамках 13-го тура РФПЛ.

    «ЦСКА будет очень тяжело. У «армейцев» каждый игрок на вес золота, а тут они еще и многих потеряли. Это скажется на игре команды в субботу. Даже не могу выделить, какая потеря серьезнее. В этой ситуации должна выстреливать молодежь. В «Краснодаре» уже себя проявляли молодые игроки в этом сезоне. Но шансы у «армейцев» всегда есть. Уверен, что ЦСКА сумеет забить.

    Что касается «Краснодара», то до начала чемпионата я считал его одним из главных претендентов на золото. «Быки» вылетели из еврокубков, вылетели из Кубка России, сосредоточились на чемпионате России. У них сыгранный состав и очень хорошая молодежь. Но сейчас вот последние игры расстроили сильно. Хоть я и продолжаю считать команду Шалимова одним из основных конкурентов «Зенита» в борьбе за золото», — сказал 51-летний Масалитин.

    Из-за травм команде Виктора Гончаренко не смогут помочь Василий Березуцкий, Виктор Васин, Александр Головин и Алан Дзагоев.

    Матч в Краснодаре начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2017 15:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 октября 2017, 21:06

      Шалимову привет... Игра как минимум год одна и та же... ЛЕ показала что идет на спад игра клуба...

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 октября 2017, 16:31

      А когда ЦСКА было ОЧЕНЬ легко..? Не думаю что ЦСКА победит. Да и на ничью ещё наиграть надо..

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 14 октября 2017, 16:08

      думаю краснодар все-таки победит цска

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 октября 2017, 15:55

      Быки что-то не впечатляют! Не думаю, что сегодня они преобразятся. А ЦСКА просто нужны очки. С такими потерями не до голевой феерии. И не до красивой и комбинационной игры. Но с Витиньо и молодыми форвардами на победу можно расчитывать. Минимум - на ничью.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 октября 2017, 15:49

      ЦСКА победит,цель краснодара ЛЕ-которую он просрал удачно чтоб потом выйти в ЛЕ-гениально!

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