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    Депай заявил, что однажды будет выступать за «Реал»

    Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай заявил, что когда-нибудь он станет игроком «Реала». По словам голландца, он поставил себе цель перейти в мадридский клуб.

    «Думаю, в один прекрасный день я буду играть в «Реале». Я поставил себе такую цель. Однако, только Богу известно, смогу ли я ее достигнуть», – сказал Депай.

    23-летний игрок перебрался в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Ранее хавбек защищал цвета ПСВ, в котором начал свою профессиональную карьеру.

    В текущем сезоне Депай записал на свой счет три гола и столько же результативных передач в 10-ти матчах.

    Источник: AS

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    14.10.2017 13:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 октября 2017, 14:21

      Арсенал уже есть,пора организовать Реал(Орёл)Там он и будет играть!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 октября 2017, 11:05

      Фантазёр

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 октября 2017, 15:29

      придеться постараться

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 14 октября 2017, 13:47

      В FIFA или в PES

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