Депай заявил, что однажды будет выступать за «Реал»

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай заявил, что когда-нибудь он станет игроком «Реала». По словам голландца, он поставил себе цель перейти в мадридский клуб.

«Думаю, в один прекрасный день я буду играть в «Реале». Я поставил себе такую цель. Однако, только Богу известно, смогу ли я ее достигнуть», – сказал Депай.

23-летний игрок перебрался в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Ранее хавбек защищал цвета ПСВ, в котором начал свою профессиональную карьеру.

В текущем сезоне Депай записал на свой счет три гола и столько же результативных передач в 10-ти матчах.