РФПЛ. «Спартак» победил в Грозном и вышел на пятое место

Встреча 13-го тура РФПЛ «Ахмат» – «Спартак» завершилась победой московского клуба со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Родолфо. За красно-белых забили Денис Глушаков и Лоренцо Мельгарехо.

Команда Массимо Карерры набрала 20 баллов и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Грозненцы опустились на шестую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушаков, 30; 1:1 – Родолфо, 50 (с пенальти); 1:2 – Мельгарехо, 72.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев (Митришев, 63), Аблае, Лео (Раванелли, 64).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Луис Адриано, Роша (Мельгарехо, 68 – Пашалич, 86).

Предупреждения: Лео, 35; Семенов, 39 – Ещенко, 50; Селихов, 77.

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