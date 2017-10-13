Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Спартак» победил в Грозном и вышел на пятое место

13 октября 2017, 21:25
71

Встреча 13-го тура РФПЛ «Ахмат»«Спартак» завершилась победой московского клуба со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Родолфо. За красно-белых забили Денис Глушаков и Лоренцо Мельгарехо.

Команда Массимо Карерры набрала 20 баллов и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Грозненцы опустились на шестую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушаков, 30; 1:1 – Родолфо, 50 (с пенальти); 1:2 – Мельгарехо, 72.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев (Митришев, 63), Аблае, Лео (Раванелли, 64).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Луис Адриано, Роша (Мельгарехо, 68 – Пашалич, 86).

Предупреждения: Лео, 35; Семенов, 39 – Ещенко, 50; Селихов, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (71)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1507919201
А я говорил что прогнозисты ничего не смыслят в футболе.С победой красно белую братию.
Ответить
4agaaa
1507919362
С важной победой над сильным соперником!!! потихоньку состав восстанавливается, особенно приятно перед игрой в ЛЧ!
Ответить
Сармат Ростов
1507919446
Мои поздравления Красно-Белым братьям!!! С каждым туром мы поднимаемся всё выше!!!!!
Ответить
Eddyson
1507919904
Всех с победой. Игра скучноватая, как и комментатор. Порадовало, что после пеналя не посыпались и быстро сообразили второй гол.
Ответить
VVM1964
1507920272
ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С ПОБЕДОЙ , КОТОРУЮ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ . ВРЕМЕНАМИ И ЧАСТЕНЬКО ПРОБЛЕСКИВАЛА ПРОШЛОГОДНЯЯ ИГРА , ЕСТЬ ЕЩЕ ГДЕ МОЖНО И НУЖНО ПРИБАВИТЬ , НО У НАС ЕЩЕ НЕ ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ " В СТРОЙ " ИЛИ ЗАИГРАЛИ НА " ВСЕ 100 " , НО НАСТРОЙ КОМАНДЫ ОБНАДЕЖИВАЕТ .
Ответить
Алекс 914
1507920324
С победой, братья!!!
Ответить
Smoking_dog
1507920636
С победой!!!Селихов молодец.Луис Адриано сегодня выглядел лидером,что же будет когда промес,глушаков,и зе свою форму наберут и зобнин востановится
Ответить
ДяДь ПашА
1507921021
Всех спартаковцев с победой!
Ответить
ДяДь ПашА
1507921064
Селихов в порядке!спасибо ему!
Ответить
Прокоп42
1507921068
Сыграли во втором типично на удержание, но всё равно молодчаги Спартачи! Всех болел Спартака с победой и пока 5м местом! 4 Не за горами).
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
3
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
4
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
8
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+