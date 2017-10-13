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    РФПЛ. «Спартак» победил в Грозном и вышел на пятое место

    Встреча 13-го тура РФПЛ «Ахмат»«Спартак» завершилась победой московского клуба со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Родолфо. За красно-белых забили Денис Глушаков и Лоренцо Мельгарехо.

    Команда Массимо Карерры набрала 20 баллов и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Грозненцы опустились на шестую строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушаков, 30; 1:1 – Родолфо, 50 (с пенальти); 1:2 – Мельгарехо, 72.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев (Митришев, 63), Аблае, Лео (Раванелли, 64).

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Луис Адриано, Роша (Мельгарехо, 68 – Пашалич, 86).

    Предупреждения: Лео, 35; Семенов, 39 – Ещенко, 50; Селихов, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 21:25
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:34

      ну вот отлично! всех красно-белых с победой! Кэп и Мельгарехо красавцы!

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 октября 2017, 10:31

      отличный матч проведи ребята. понятное дело что Ахмат не собирался дарить очки и отрадно что команда сразу же забила гол после пропущенного с пенальти.
      Теперь на очереди Севилья.

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 октября 2017, 04:49

      Второй тайм посмотреть не удалось,но и по тому как играли в первом видно что Спартак не пути выздоровления и в игровом плане и самое главное в психологическом.Ахмат команда не подарок.Обученная,упёртая,по-спортивному злая.Так что справиться с ней задача не простая для любого клуба нашего чемпионата.Если всё получилось,значит мы на верном пути.С победой Спартак!Удачи в ЛЧ!!!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 14 октября 2017, 00:38

      У нашей команды появился новый "обожатель". То ли вольный, то ли вольтанутый. Вроде бы - рэпер, или просто рифмоплёт. На всех бросается, как бешенный пёс. Окстись Женя! Живи и радуйся жизни. Писать - это не твоё. Всех Спартаковцев - с победой!

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > мы_не_рабы 14 октября 2017, 00:59

      Он за одни первые сутки постарался набрать 300 минусов. Немного не дотянул, теперь ещё поднажал. Под именем любовника жены, вероятно, зарегистрировался. Хочет рекорд по минусам организовать.

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 октября 2017, 00:10

      Нормально!!!

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 13 октября 2017, 23:51

      Тяжёлая победа,но всё-равно молодцы.

      2
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      Рейтинг: +39

      лёха57 > DZHEK_VOROBEY1987 13 октября 2017, 23:53

      главное 3 очка и настрой на испанцев

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      Рейтинг: +39

      лёха57 > Евгений Вольнов 14 октября 2017, 00:05

      хлопну только по твоей зелёной морде

      2
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      Рейтинг: +39

      лёха57 13 октября 2017, 23:22

      молодцы.

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      Рейтинг: +39

      лёха57 > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 23:32

      от новой крови малёха
      на язык тебе эта коровья лепёха

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 23:39

      че злой такой? пмс или проблемы с самооценкой?

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > 13 октября 2017, 23:39

      когда же в защите будет порядок?

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      Рейтинг: +39

      лёха57 > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 23:40

      цвет харчо знает только твоё очо
      когда тебя ставя раком
      засовывают в жопу ху....чо

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      ...
      Рейтинг: +39

      лёха57 > piligrim1986 13 октября 2017, 23:41

      у него переходный возраст. никто недаёт))

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > лёха57 13 октября 2017, 23:43

      ну с его авой и не дадут)))+ базар беспонтовый))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 23:43

      куда? везде ты

      0
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      Рейтинг: +39

      лёха57 > piligrim1986 13 октября 2017, 23:44

      молодой маяковский)))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > лёха57 13 октября 2017, 23:44

      скорее какой-нибудь гуф)))

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      Рейтинг: +2739

      a_who 13 октября 2017, 23:10

      С ПОБЕДОЙ ! кажется налаживаетцо )))

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      Рейтинг: +6913

      батог 13 октября 2017, 22:47

      Ну вот и славненько!!! Всех с победой!!!!

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      Рейтинг: +8118

      nik55 13 октября 2017, 22:27

      Ахмат привык на своем огороде играть но сегодня без фарта

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      Рейтинг: +8118

      nik55 > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 23:17

      иди к врачу пока не поздно

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