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Титов не верит в выход «Спартака» из группы в Лиге чемпионов

13 октября 2017, 06:33
14

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на предстоящие матчи команды в Лиге чемпионов против «Севильи». По словам экс-футболиста, красно-белые могут рассчитывать минимум на два очка. При этом, он не особо верит в выход команды в плей-офф турнира.

Стоит отметить, что первый матч с «Севильей» состоится 17 октября в Москве, а ответный – 1 ноября в Испании.

– Не перехвалили команду за ничью с «Ливерпулем»?

– Сколько у гостей было моментов! Забей хоть один – 1:2 и совсем другая турнирная ситуация. Но наши выстояли. Надо отметить ребят – бойцы! Ребров и Селихов несколько раз выручили команду.

– Это был подвиг? Матч войдет в историю?

– Подвиг – когда ты выигрываешь, показывая красивый футбол. А здесь – доставили удовольствие результатом. Не думаю, что матч войдет в историю, как, например, победа над «Реалом».

– Сколько очков наберут красно-белые во встречах с «Севильей»?

– Не знаю! Ну хорошо, скажу, что не проиграют ни там, ни здесь. Итого два. Выйдут ли из группы? Все может быть.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Ливерпуль Титов Егор
Комментарии (14)
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Nerlinger
1507866265
Да и никто не верит. В Лигу еаропы бы обоим попасть ито чудо будет
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DOCTOR PENALTY
1507869083
Титов не сказал так , как в заголовке. Что за хрень, зачем так подставлять человека, который всю свою футбольную жизнь отдал Спартаку.
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Диктор
1507871597
Автор явно гнилой человек-название статьи и суть ее абсолютно разные по смыслу.Титов сказал все может быть,а я не верю.Граждане писаки-все таки это футбольный сайт ,а не желтая пресса.
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RedWhiteFans2
1507873174
Кто знает. Одни экстрасенсы кругом. Если Каррера сильно захочет, то всех пройдут, а нет то любым киприотам проиграют.
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bumer_moscow
1507874065
Увидим
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OfaZavr
1507879164
ну как всегда в тексте одно в заголовке другое.
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Чикомас
1507886562
Ну и что?И я не верю. И в то, что ЦСКА выйдет, тоже не верю. А Футболисты должны верить. Выходить и биться. И доказывать и мне и Титову и всем остальным, что они бойцы и они могут. Вот так!
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vick-north-west
1507886870
Главное - чтобы Титов верил в выход Енисея в ПЛ !
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ИванЯ
1507891241
ни проиграют, оба матча с Севильей, не проиграют Марибору и к шестому туру подойдут без поражений, какой дурак написал , что Титов не верит в Спартак)))
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vitvik
1508102636
«Все может быть». Это вера или неверие?
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