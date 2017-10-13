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    Титов не верит в выход «Спартака» из группы в Лиге чемпионов

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на предстоящие матчи команды в Лиге чемпионов против «Севильи». По словам экс-футболиста, красно-белые могут рассчитывать минимум на два очка. При этом, он не особо верит в выход команды в плей-офф турнира.

    Стоит отметить, что первый матч с «Севильей» состоится 17 октября в Москве, а ответный – 1 ноября в Испании.

    – Не перехвалили команду за ничью с «Ливерпулем»?

    – Сколько у гостей было моментов! Забей хоть один – 1:2 и совсем другая турнирная ситуация. Но наши выстояли. Надо отметить ребят – бойцы! Ребров и Селихов несколько раз выручили команду.

    – Это был подвиг? Матч войдет в историю?

    – Подвиг – когда ты выигрываешь, показывая красивый футбол. А здесь – доставили удовольствие результатом. Не думаю, что матч войдет в историю, как, например, победа над «Реалом».

    – Сколько очков наберут красно-белые во встречах с «Севильей»?

    – Не знаю! Ну хорошо, скажу, что не проиграют ни там, ни здесь. Итого два. Выйдут ли из группы? Все может быть.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.10.2017 06:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 октября 2017, 00:23

      «Все может быть». Это вера или неверие?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 13 октября 2017, 13:40

      ни проиграют, оба матча с Севильей, не проиграют Марибору и к шестому туру подойдут без поражений, какой дурак написал , что Титов не верит в Спартак)))

      4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 октября 2017, 12:27

      Главное - чтобы Титов верил в выход Енисея в ПЛ !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 октября 2017, 12:22

      Ну и что?И я не верю. И в то, что ЦСКА выйдет, тоже не верю. А Футболисты должны верить. Выходить и биться. И доказывать и мне и Титову и всем остальным, что они бойцы и они могут. Вот так!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:19

      ну как всегда в тексте одно в заголовке другое.

      7
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > OfaZavr 15 октября 2017, 12:54

      Тут это норма

      9
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 октября 2017, 09:02

      Я тоже..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 октября 2017, 08:54

      Увидим

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 октября 2017, 08:39

      Кто знает. Одни экстрасенсы кругом. Если Каррера сильно захочет, то всех пройдут, а нет то любым киприотам проиграют.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > RedWhiteFans2 13 октября 2017, 12:39

      Существует объективная реальность, но она не про тебя. Как бы сильно ни захотел Каррера, результат, увы, предсказуем. Пусть он пыжится, волюнтаризм не поможет.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 октября 2017, 08:13

      Автор явно гнилой человек-название статьи и суть ее абсолютно разные по смыслу.Титов сказал все может быть,а я не верю.Граждане писаки-все таки это футбольный сайт ,а не желтая пресса.

      14
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 07:31

      Титов не сказал так , как в заголовке. Что за хрень, зачем так подставлять человека, который всю свою футбольную жизнь отдал Спартаку.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 07:38

      Журнализды...они как стервятники.

      4
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