Титов не верит в выход «Спартака» из группы в Лиге чемпионов

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на предстоящие матчи команды в Лиге чемпионов против «Севильи». По словам экс-футболиста, красно-белые могут рассчитывать минимум на два очка. При этом, он не особо верит в выход команды в плей-офф турнира.

Стоит отметить, что первый матч с «Севильей» состоится 17 октября в Москве, а ответный – 1 ноября в Испании.

– Не перехвалили команду за ничью с «Ливерпулем»?

– Сколько у гостей было моментов! Забей хоть один – 1:2 и совсем другая турнирная ситуация. Но наши выстояли. Надо отметить ребят – бойцы! Ребров и Селихов несколько раз выручили команду.

– Это был подвиг? Матч войдет в историю?

– Подвиг – когда ты выигрываешь, показывая красивый футбол. А здесь – доставили удовольствие результатом. Не думаю, что матч войдет в историю, как, например, победа над «Реалом».

– Сколько очков наберут красно-белые во встречах с «Севильей»?

– Не знаю! Ну хорошо, скажу, что не проиграют ни там, ни здесь. Итого два. Выйдут ли из группы? Все может быть.