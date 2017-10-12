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    Кирьяков: «Не могу сказать, что Рауш — серьезное усиление сборной России»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал игру защитника Константина Рауша в товарищеском матче против Ирана (1:1). По мнению Кирьякова, футболист «Кельна» не является серьезным усилением для национальной команды.

    «За Константина Рауша говорит опыт выступлений в Бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.

    Всe дело в том, что «Кельн» играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идет процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках. В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в Бундеслиге играет», – отметил Кирьяков.

    Рауш – лучший в сборной России. И это плохо

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.10.2017 13:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2017, 15:27

      Позволю себе не согласится с Кирьяковым, я конечно-же дилетант, но, так сказать, посмотрев всех наших, которые играют "там" и которые вызывались в сборную, это и Черышев, который ни одного полноценного матча так и не отыграл, правда один мяч на его счету всё-же есть, а потом травмы, травмы..., теперь Ной, ну вызывается уже неоднократно, но лично я как-то не могу припомнить его результативных действий, в основном отсидка на лавке, а Рауш..., две игры и его уже видно, но, опять-же это моё делитанское видение ситуации...

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 12 октября 2017, 15:25

      Это кто же у нас получше на этой позиции? Комбаров что ли - так это вообще смешно. Жирков? - на мой взгляд уже не тянет. А больше я и не знаю даже о ком Кирьяков может говорить

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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 12 октября 2017, 15:06

      а Ерохин, Полоз что хорошее усиление или Заболотный да и Фернандес пока ничем себя не проявил,но самое главное у нас тренер- вот где слабое звено

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 12 октября 2017, 14:51

      Не можешь сказать - не говори!!... Накануне нам все усиления нужны - и серьёзные и не очень... Главное, что бы сборная гладко и уверенно поехала катком по соперникам!!...))

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 14:32

      Будем надеяться на его самоотдачу. Он забойный.

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