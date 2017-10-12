Кирьяков: «Не могу сказать, что Рауш — серьезное усиление сборной России»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал игру защитника Константина Рауша в товарищеском матче против Ирана (1:1). По мнению Кирьякова, футболист «Кельна» не является серьезным усилением для национальной команды.

«За Константина Рауша говорит опыт выступлений в Бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.

Всe дело в том, что «Кельн» играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идет процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках. В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в Бундеслиге играет», – отметил Кирьяков.

Рауш – лучший в сборной России. И это плохо