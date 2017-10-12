Кирьяков: «Не могу сказать, что Рауш — серьезное усиление сборной России»

Позволю себе не согласится с Кирьяковым, я конечно-же дилетант, но, так сказать, посмотрев всех наших, которые играют "там" и которые вызывались в сборную, это и Черышев, который ни одного полноценного матча так и не отыграл, правда один мяч на его счету всё-же есть, а потом травмы, травмы..., теперь Ной, ну вызывается уже неоднократно, но лично я как-то не могу припомнить его результативных действий, в основном отсидка на лавке, а Рауш..., две игры и его уже видно, но, опять-же это моё делитанское видение ситуации...
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал игру защитника Константина Рауша в товарищеском матче против Ирана (1:1). По мнению Кирьякова, футболист «Кельна» не является серьезным усилением для национальной команды.
«За Константина Рауша говорит опыт выступлений в Бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.
Всe дело в том, что «Кельн» играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идет процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках. В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в Бундеслиге играет», – отметил Кирьяков.
Рауш – лучший в сборной России. И это плохо