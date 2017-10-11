Гендиректор «Барселоны» подтвердил готовность клуба купить зимой Коутиньо

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау дал понять, что его клуб готов зимой приобрести атакующего футболиста английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого он так хотел заполучить еще летом.

Каталонцы, по словам функционера, обладают необходимыми финансовыми ресурсами.

«С точки зрения денег мы готовы в ближайшее окно купить бразильца. Как и любого другого игрока. Нам нужен максимально глубокий состав. Желание кого-то приобрести не будет зависеть от того, продадим мы кого-то или нет», – сказал Грау.

Ранее «Бомбардир» писал, что сине-гранатовые готовы предложить за Коутиньо 110 миллионов евро.