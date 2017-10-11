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    Гендиректор «Барселоны» подтвердил готовность клуба купить зимой Коутиньо

    Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау дал понять, что его клуб готов зимой приобрести атакующего футболиста английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, которого он так хотел заполучить еще летом.

    Каталонцы, по словам функционера, обладают необходимыми финансовыми ресурсами.

    «С точки зрения денег мы готовы в ближайшее окно купить бразильца. Как и любого другого игрока. Нам нужен максимально глубокий состав. Желание кого-то приобрести не будет зависеть от того, продадим мы кого-то или нет», – сказал Грау.

    Ранее «Бомбардир» писал, что сине-гранатовые готовы предложить за Коутиньо 110 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    11.10.2017 22:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      Freaky 11 октября 2017, 23:33

      За 150 не продали. Неужели не понятно, что пора уже отвалить. Причем сразу.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 октября 2017, 23:28

      Ждем новости "Совет директоров Ливерпуля подтвердил, что Коутиньо не продается в ближайшее окно".

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 22:32

      Сильный игрок. И судя по всему по земле ходит, характер не звёздный, без инопланетаризма.

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