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    Источник: «Барселона» зимой предложит за Коутиньо 110 миллионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». Каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 80 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов.

    При этом английский клуб не планирует рассматривать вопрос продажи игрока минимум до следующего лета.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Football Espana

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    04.10.2017 12:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 октября 2017, 01:44

      Он же заиграннный в Лиге Чемпионов УЕФА. Зачем он нужен???

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > Александр52 5 октября 2017, 14:33

      Ну это не помешает ему сыграть в чемпионате Каталонии)))

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 октября 2017, 16:00

      очередной сезон мыльной оперы начинается! ))

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 14:00

      Еще не известно, что вообще будет с Каталонией

      1
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 4 октября 2017, 13:36

      Коутиньо уходить надо.. Сезон у ливера не задался..в следующем году и без еврокубков можно остаться вообще

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 4 октября 2017, 13:33

      Это фиаско братан))

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 4 октября 2017, 13:32

      Предлагали прямо 125 Ливер отказал, а тут 80 и 30 бонусами, бред

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Tony_93 5 октября 2017, 01:32

      Полностью согласен!!Прям с языка снял!

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