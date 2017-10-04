Источник: «Барселона» зимой предложит за Коутиньо 110 миллионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Барселоны». Каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 80 миллионов евро плюс 30 миллионов в качестве бонусов.

При этом английский клуб не планирует рассматривать вопрос продажи игрока минимум до следующего лета.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт Коутиньо с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.