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  • Источник: «Реал» готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед» за 99 миллионов

Источник: «Реал» готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед» за 99 миллионов

11 октября 2017, 15:43
12

«Реал» собирается в ближайшее время расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Президент сливочных Флорентино Перес и главный тренер команды Зинедин Зидан недовольны тем, что 28-летний футболист в последнее время подвержен травмам.

«Реал» согласен отпустить игрока сборной Уэльса в «Манчестер Юнайтед». В мадридском клубе хотят получить от продажи хавбека 99 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Источник: The Sun
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Реал Бэйл Гарет
Комментарии (12)
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bset
1507726030
Всего 99? А когда-то говорили, что хотят вокруг него команду строить, Роналду списать пора.
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Dgad
1507726738
Хрустальный парень, возможно еще и реанимирует свою карьеру, но ему уже 28 а в Реале он так и не заиграл...
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I_R_O_N_M_A_N
1507729878
Да даже за палтос он нахрен не нужен!
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Lester84
1507734137
Не дофига ли за хрусталь просят?
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yarik1_78
1507740162
Дорогой хрусталь.
Ответить
red-killer
1507743009
Да не нужен он нам.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1507748767
Читаю все комментарии - молодцы мужики, обоссали Бэйла с ног до головы. А если бы он шёл к кому-нибудь в РФПЛ ?
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antonson10
1507788502
очень сомнительно, Погбу вон взяли за 105 и ломается постоянно, каждому купленному игроку что-ли персонального тренера будут нанимать?
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