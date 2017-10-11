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    Источник: «Реал» готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед» за 99 миллионов

    «Реал» собирается в ближайшее время расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

    Президент сливочных Флорентино Перес и главный тренер команды Зинедин Зидан недовольны тем, что 28-летний футболист в последнее время подвержен травмам.

    «Реал» согласен отпустить игрока сборной Уэльса в «Манчестер Юнайтед». В мадридском клубе хотят получить от продажи хавбека 99 миллионов евро.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: The Sun

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    11.10.2017 15:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +39

      antonson10 12 октября 2017, 09:08

      очень сомнительно, Погбу вон взяли за 105 и ломается постоянно, каждому купленному игроку что-ли персонального тренера будут нанимать?

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 22:06

      Читаю все комментарии - молодцы мужики, обоссали Бэйла с ног до головы. А если бы он шёл к кому-нибудь в РФПЛ ?

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 22:55

      Я надеюсь, что ты кого-нибудь в РФПЛ не ставишь на один уровень с МЮ?!

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > I_R_O_N_M_A_N 12 октября 2017, 00:17

      да нет, " язык не поворачивается думать об этом " *

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      Рейтинг: +47

      red-killer 11 октября 2017, 20:30

      Да не нужен он нам.

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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov > red-killer 11 октября 2017, 21:36

      Ахах, всегда поражали подобные комментарии. Это ты от имени кого говоришь? Моуриньо?

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 11 октября 2017, 19:42

      Дорогой хрусталь.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 октября 2017, 18:02

      Не дофига ли за хрусталь просят?

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 октября 2017, 16:51

      Да даже за палтос он нахрен не нужен!

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich > I_R_O_N_M_A_N 11 октября 2017, 17:02

      согласен

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 11 октября 2017, 15:58

      Хрустальный парень, возможно еще и реанимирует свою карьеру, но ему уже 28 а в Реале он так и не заиграл...

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      Рейтинг: +25028

      bset 11 октября 2017, 15:47

      Всего 99? А когда-то говорили, что хотят вокруг него команду строить, Роналду списать пора.

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