Источник: «Реал» готов продать Бэйла в «Манчестер Юнайтед» за 99 миллионов

«Реал» собирается в ближайшее время расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом.

Президент сливочных Флорентино Перес и главный тренер команды Зинедин Зидан недовольны тем, что 28-летний футболист в последнее время подвержен травмам.

«Реал» согласен отпустить игрока сборной Уэльса в «Манчестер Юнайтед». В мадридском клубе хотят получить от продажи хавбека 99 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Примеры Бэйл провел пять матчей, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.