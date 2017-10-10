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    Экс-полузащитник «Барселоны» арестован за организацию петушиных боев

    Бразильская полиция задержала бывшего футболиста Фабио Рошембака по подозрению в организации петушиных боев. Об этом сообщило BBC со ссылкой на Globo.

    В ходе операции представители закона арестовали 35-летнего бразильца на ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где он готовил животных для соревнований. У Рошембака изъяли 89 петухов и более 100 тысяч долларов.

    Утром на территории муниципалитета Палмейра-дас-Мисойнс взял под стражу 47 человек – предположительно, после проведения боев. Отец Рошембака Хуарес сказал, что его сын непричастен к организации турнира и в момент соревнования находился с семьей.

    В Бразилии запрещены организация и ставки на данный вид деятельности.

    С 2001 по 2003 год Рошембак выступал за «Барселону». С 2005 по 2008 – за «Мидлсбро». Футболист также играл за лиссабонский «Спортинг» и «Гремио». В 2014 завершил карьеру в статусе игрока китайского «Далянь Аэрбин».

    Источник: BBC

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    10.10.2017 20:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 октября 2017, 10:39

      а, вот оно что, я уж думал про Неймара речь)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 10 октября 2017, 23:53

      Мораль такова: Сам из петушатника вышел, отпетушили там
      теперь бедным животным мстит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 21:27

      самая главная новость про петухов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 10 октября 2017, 21:00

      Правильно арестовали живодёра.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      Юрэс 10 октября 2017, 20:55

      Я ХУ. . . . . . Ею , Клава! !!!!!!
      Дое.......ТЦА недочего ШТо-ли ?!?!?!?!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый > Юрэс 10 октября 2017, 23:41

      рот закрой, не понимаешь серьезности происходящего

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 10 октября 2017, 20:45

      Мамкины шутники ещё не набежали на заголовок? =)

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 10 октября 2017, 20:23

      Игрок Барселоны, Бывший игрок Барселоны звучить страшно а на самом деле один год полный провёл в Барсе и всё , и всё это уже бывший игрок если натворил что

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Football06 10 октября 2017, 21:03

      Тем более за англичан он играл дольше. Могли бы написать "бывший игрок Мидлсбро".

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 20:16

      НАМ БЫ ВАШИ ЗАБОТЫ !

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