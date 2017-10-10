Экс-полузащитник «Барселоны» арестован за организацию петушиных боев

Бразильская полиция задержала бывшего футболиста Фабио Рошембака по подозрению в организации петушиных боев. Об этом сообщило BBC со ссылкой на Globo.

В ходе операции представители закона арестовали 35-летнего бразильца на ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где он готовил животных для соревнований. У Рошембака изъяли 89 петухов и более 100 тысяч долларов.

Утром на территории муниципалитета Палмейра-дас-Мисойнс взял под стражу 47 человек – предположительно, после проведения боев. Отец Рошембака Хуарес сказал, что его сын непричастен к организации турнира и в момент соревнования находился с семьей.

В Бразилии запрещены организация и ставки на данный вид деятельности.

С 2001 по 2003 год Рошембак выступал за «Барселону». С 2005 по 2008 – за «Мидлсбро». Футболист также играл за лиссабонский «Спортинг» и «Гремио». В 2014 завершил карьеру в статусе игрока китайского «Далянь Аэрбин».