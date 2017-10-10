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  • Экс-полузащитник «Барселоны» арестован за организацию петушиных боев

Экс-полузащитник «Барселоны» арестован за организацию петушиных боев

10 октября 2017, 20:10
11

Бразильская полиция задержала бывшего футболиста Фабио Рошембака по подозрению в организации петушиных боев. Об этом сообщило BBC со ссылкой на Globo.

В ходе операции представители закона арестовали 35-летнего бразильца на ферме в штате Риу-Гранди-ду-Сул, где он готовил животных для соревнований. У Рошембака изъяли 89 петухов и более 100 тысяч долларов.

Утром на территории муниципалитета Палмейра-дас-Мисойнс взял под стражу 47 человек – предположительно, после проведения боев. Отец Рошембака Хуарес сказал, что его сын непричастен к организации турнира и в момент соревнования находился с семьей.

В Бразилии запрещены организация и ставки на данный вид деятельности.

С 2001 по 2003 год Рошембак выступал за «Барселону». С 2005 по 2008 – за «Мидлсбро». Футболист также играл за лиссабонский «Спортинг» и «Гремио». В 2014 завершил карьеру в статусе игрока китайского «Далянь Аэрбин».

Источник: BBC
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Мидлсбро Рошембак Фабио
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1507655785
НАМ БЫ ВАШИ ЗАБОТЫ !
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Football06
1507656221
Игрок Барселоны, Бывший игрок Барселоны звучить страшно а на самом деле один год полный провёл в Барсе и всё , и всё это уже бывший игрок если натворил что
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Hala Madrid
1507657548
Мамкины шутники ещё не набежали на заголовок? =)
Ответить
Юрэс
1507658147
Я ХУ. . . . . . Ею , Клава! !!!!!! Дое.......ТЦА недочего ШТо-ли ?!?!?!?!
Ответить
Ljungberg9
1507658446
Правильно арестовали живодёра.
Ответить
серега кашин
1507660050
самая главная новость про петухов
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Бойкий и Ласковый
1507668837
Мораль такова: Сам из петушатника вышел, отпетушили там теперь бедным животным мстит
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Diesel133
1507707572
а, вот оно что, я уж думал про Неймара речь)
Ответить
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