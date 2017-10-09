Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент: «Президент «Наполи» звонил мне каждый день по поводу Гоналона»

    Агент Фредерик Гуэрра, представляющий интересы полузащитника «Ромы» Максима Гоналона, рассказал, как его клиента активно хотел приобрести «Наполи» за год до того, как игрок перешел в римский клуб из «Лиона».

    «Гоналон мало играет потому что в «Роме» есть такая легенда как Даниэле Де Росси на его позиции.

    Когда «Наполи» хотел приобрести игрока, президент клуба Аурелио Де Лаурентис звонил мне каждый день в 8:10 утра. Но тогда Максим не был готов к переезду в Италию, так как его жена собиралась рожать.

    Потом, когда у него появилась возможность уехать, я не был уверен, что «Наполи» все еще ждет его. Гоналон был тактически не готов к итальянскому футболу, который отличается от французского. Ведь здесь даже на тренировках игроки выполняют все четко вплоть до сантиметра», – сказал Гуэрра.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11